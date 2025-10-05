9 giải pháp để cơ sở giáo dục không lạm thu

Nhà trường tuyệt đối không được gộp nhiều khoản thu, không thu trước nhiều kỳ, không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.

9 nhóm giải pháp siết lạm thu

Chiều 5/10, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết vừa qua, Bộ cùng chính quyền địa phương đã có nhiều văn bản chấn chỉnh tình trạng lạm thu của các cơ sở giáo dục. Trong năm học 2025–2026, Bộ đã ban hành văn bản số 5542 ngày 12/9/2025 gửi các bộ, ngành, địa phương và các cơ sở giáo dục, yêu cầu thực hiện nghiêm chính sách học phí, miễn giảm học phí và các khoản thu theo đúng quy định.

Để xử lý triệt để tình trạng lạm thu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra 9 nhóm giải pháp ngắn hạn và dài hạn, bao gồm:

Thứ nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chính sách giáo dục cũng như các quy định về học phí, miễn giảm, hỗ trợ về học phí theo đúng Nghị định 238 ngày 3/9/2025 của Chính phủ.

Thứ hai, quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định. Nghiêm cấm tất cả các trường hợp, cơ sở giáo dục tự đặt ra các khoản thu trái quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ ba, việc vận động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phải đảm bảo đúng quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng. Ảnh: N.Q.

Thứ tư, thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết, công khai thông tin giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn, đảm bảo công khai, minh bạch.

Thứ năm, hiện nay qua theo dõi ở các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy nhiều địa phương đã có sự chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn với tinh thần thực hiện theo đúng danh mục mà HĐND ban hành. Nhà trường tuyệt đối không được gộp nhiều khoản thu, không thu trước nhiều kỳ, không được lợi dụng danh nghĩa Ban Đại diện cha mẹ học sinh để thu trái quy định.

Thứ sáu, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục rà soát lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để có điều chỉnh bổ sung đảm bảo quyền của người học, đặc biệt là học sinh và các bậc cha mẹ học sinh.

Thứ bảy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, Bộ sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khi phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ tám, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị với các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường xuyên giám sát việc này ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Thứ chín, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, thanh tra để chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng này ngay tại cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn.

Sẽ sắp xếp lại hệ thống giáo dục, hướng tới “đào tạo có việc làm”

Về việc đào tạo cần gắn với thực hành và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho rằng đây là một yêu cầu rất đúng đắn và cấp thiết. Đề án sắp xếp tới đây sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố quan trọng, bao gồm: Quan điểm, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đây là cơ sở chính trị pháp lý quan trọng nhất. Hai là, chiến lược phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Và quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đã được phê duyệt.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng khẳng định, việc sắp xếp lại hệ thống giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng đúng và trúng nhu cầu nhân lực, gắn kết chặt chẽ với thị trường lao động, hướng tới mục tiêu “đào tạo có việc làm”. Đề án được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam, kỳ vọng tạo bước chuyển lớn về chất lượng đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng cho biết sau khi đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công khai rộng rãi, cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí và truyền thông. Ông đồng thời cảnh báo về tình trạng một số trang tin lan truyền thông tin không chính xác, đề nghị các tổ chức, cá nhân không chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng, không xuất phát từ nguồn chính thức của bộ.