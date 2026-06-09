Giá vàng SJC hôm nay 9/6 giảm 5,8 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 138,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 143,8 triệu đồng/lượng, giảm 5,8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 8/6.

Sáng 9/6, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 143,8 triệu đồng/lượng, giảm 5,8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng 8/6.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC giao dịch mua vào, bán ra ở mức 138,6-143,6 triệu đồng/lượng, giảm 5,8 triệu đồng/lượng so với sáng 8/6.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng, giảm 5,8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 138,8-143,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán ở ngưỡng 5 triệu đồng/lượng, giảm 5,8 triệu đồng/lượng so với ngày 8/6.

Giá vàng thế giới tăng nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice cho thấy giá vàng thế giới trong phiên sáng 9/6 giao dịch ở mức 4.331 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.342 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 137,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng so với tuần trước (8/6).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 6,3 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch ngày 09/06/2026, thị trường kim loại quý toàn cầu tạm thời hạ nhiệt sau chuỗi ngày chao đảo dữ dội, đưa giá vàng thế giới bước vào trạng thái giằng co ổn định và găm giữ vững chắc trên ngưỡng tâm lý 4.331 USD/ounce.

Đà rơi tự do của sàn Kitco chính thức bị chặn đứng sau khi hai trục đối đầu quân sự trực diện tại Trung Đông là Iran và Israel bất ngờ đạt được thỏa thuận ngừng các đợt không kích trả đũa lẫn nhau, trực tiếp dập tắt nỗi lo ngại về một cuộc chiến tranh tổng lực, yếu tố từng đe dọa kích hoạt cú sốc lạm phát năng lượng toàn cầu.

Xung lực hạ nhiệt địa chính trị nhận được cú hích lớn sau tuyên bố mang tính bước ngoặt từ Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định cả Tel Aviv và Tehran đều đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, đồng thời tiến trình đàm phán tối hậu thư đang dịch chuyển nhanh chóng về những điều khoản định đoạt cuối cùng.

Mặc dù căng thẳng tại thực địa vùng Vịnh dịu bớt, vàng thế giới hiện vẫn bị giam lỏng ở vùng đáy thấp nhất kể từ cuối tháng 3. Nguyên nhân chủ yếu do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ liên tục leo đỉnh, hấp thụ trọn vẹn dòng vốn lớn sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp (Non-farm Payrolls) bùng nổ của Phố Wall, qua đó củng cố vững chắc kịch bản Fed sẽ thắt chặt tiền tệ vào cuối năm.

Thực tế khắc nghiệt từ sức mạnh nội tại của kinh tế Mỹ đã buộc các định chế tài chính lớn phải định vị lại dòng tiền. Giới đầu cơ quốc tế hiện tại đang găm chắc tỷ lệ đặt cược lên tới 70% khả năng Fed sẽ kích hoạt một đợt tăng lãi suất bổ sung (25 điểm cơ bản) vào tháng 12 tới.

Giá bitcoin giảm 0,8%

Về thị trường tiền mã hóa, theo dữ liệu từ Coin Desk, giá Bitcoin đang hứng chịu một đợt điều chỉnh nhẹ quanh ngưỡng 62.601 USD/BTC, ghi nhận mức giảm 0,8% trong 24 giờ qua. Đà rơi tự do của đồng tiền kỹ thuật số có vốn hóa lớn nhất thế giới tạm thời được phanh lại sau khi Iran và Israel bất ngờ đạt được thỏa thuận ngừng các đợt không kích trả đũa quân sự trực diện.

So với mức giá của 7 ngày trước (70.811 USD/BTC), Bitcoin ghi nhận mức sụt giảm nặng nề lên tới 11,6%. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, Bitcoin ghi nhận hiệu suất sụt giảm kỷ lục lên tới 22,5% so với mức ghi nhận một tháng trước (80.815 USD/BTC). Việc biên độ thặng dư 30 ngày lún sâu vào sắc đỏ phản ánh một cuộc thanh lọc cấu trúc danh mục và cắt lỗ kỹ thuật trên quy mô lớn của các quỹ đầu cơ xuyên suốt chuỗi ngày khủng hoảng vĩ mô bủa vây.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 192 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.254 tỷ USD chiếm 49,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.