Sắp diễn ra hội thảo lớn nhất châu Á - Thái Bình Dương vì một nền Internet bao trùm

Tại ICANN APAC DNS Forum 2025, cộng đồng chuyên gia quốc tế chia sẻ về định hướng phát triển hiệu quả tên miền, máy chủ tên miền, hướng tới một nền Internet an toàn, bao trùm, mang tới cơ hội tiếp cận Internet cho hàng tỷ người dùng mới.

ICANN APAC DNS Forum 2025 hướng đến vì một nền Internet bao trùm, an toàn kết nối số. Ảnh: VNNIC.

Ngày 6/5, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC - trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) thông tin về hội thảo ICANN APAC DNS Forum 2025. Sự kiện do VNNIC (đơn vị local host) và Tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế (ICANN) phối hợp thực hiện với chủ đề “Internet bao trùm: Kết nối con người, kiến tạo tương lai”, diễn ra trong các ngày 7 - 9/5/2025 tại Hà Nội.

Đây là hội thảo chuyên môn về công tác quản lý tên miền, quản lý, phát triển hệ thống máy chủ tên miền (DNS) do ICANN chủ trì tổ chức thường niên từ năm 2022. Sự kiện kết nối các chuyên gia trong lĩnh vực của khu vực châu Á – Thái Bình Dương để thảo luận về chiến lược phát triển hệ thống DNS, quản lý tên miền phù hợp với tình hình phát triển Internet, ứng dụng công nghệ tài nguyên Internet mới tại khu vực.

Việc VNNIC được ICANN mời thực hiện vai trò đơn vị đồng tổ chức Hội thảo APAC DNS Forum 2025 thể hiện sự ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của VNNIC trong cộng đồng Internet châu Á – Thái Bình Dương, khẳng định vị thế quốc gia trong khu vực và thế giới.

Các nội dung trọng tâm tại sự kiện xoay quanh việc ứng dụng các giải pháp phát triển tên miền, đặc biệt là tên miền quốc gia, giúp khẳng định sự hiện diện trực tuyến của các tổ chức và doanh nghiệp trên không gian mạng.

Với chiến lược phát triển sáng tạo và chính sách quản lý hiệu quả, đảm bảo an toàn tin cậy; phát triển, quản lý an toàn, tin cậy hệ thống máy chủ tên miền (DNS) – trái tim của Internet, ứng dụng công nghệ (AI, blockchain) đảm bảo an toàn hoạt động DNS và không gian tên miền, bảo vệ người dùng trên môi trường mạng; phát triển tên miền đa ngữ (IDN) cho phép sử dụng ngôn ngữ, ký tự riêng của từng quốc gia, giúp Internet dễ tiếp cận hơn với hàng trăm triệu người dùng trên toàn thế giới.

Được biết, sự kiện năm nay có sự tham gia của Chủ tịch Hội đồng ICANN Tripti Sinha, Chủ tịch và Tổng Giám đốc ICANN Kurrtis Linqvist, cùng các đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia quốc tế đến từ các tổ chức quản lý tài nguyên Internet cấp khu vực và quốc gia (ISOC, CNNIC – Trung Quốc, auDA - Úc, PANDI và APJII – Indonesia, JPRS – Nhật Bản, LANIC – Lào,…) và các doanh nghiệp công nghệ, Internet lớn trên thế giới (Microsoft, DENIC,…), các lãnh đạo, chuyên viên của các đơn vị phụ trách CNTT thuộc bộ, ngành, doanh nghiệp ISP, công nghệ tại Việt Nam, lãnh đạo, đại diện các Nhà đăng ký tên miền “.vn”.