Sân bay đầu tiên ở Việt Nam có cổng xuất nhập cảnh tự động - Autogate phục vụ hành khách

Đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Công an cửa khẩu, Sở Du lịch và Công ty AHT tại buổi bàn giao cổng xuất nhập cảnh tự động (Autogate).

Sáng 20/3, tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Công ty AHT đã chính thức bàn giao hệ thống Cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate) cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an.

Đây là một trong những bước tiến quan trọng trong chiến lược hiện đại hóa sân bay, hướng đến mô hình nhà ga sân bay thông minh, giúp tối ưu hóa quy trình làm thủ tục hàng không, giảm thiểu thời gian chờ và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Việc đưa hệ thống Autogate vào vận hành sẽ giúp tối ưu hóa quy trình xuất nhập cảnh tại càng hàng không quốc tế Đà Nẵng, thuận tiện thủ tục xuất nhập cảnh cho hành khách, giảm tải áp lực cho lực lượng kiểm soát bằng quy trình tự động hóa hoàn toàn và đặc biệt là nâng cao tính an toàn, bảo mật với hệ thống nhận diện sinh trắc học tiên tiến.

Hành khách trải nghiệm cổng xuất nhập cảnh tự động (Autogate) tại Nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Sau khi bàn giao, hệ thống được vận hành chính thức tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, giúp tối ưu hóa luồng di chuyển của hành khách quốc tế, đồng thời đảm bảo tính chính xác và an toàn trong quy trình kiểm soát.

Thượng tá Nguyễn Thị Minh Loan, Cục Xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết việc Công ty AHT đã chính thức bàn giao hệ thống Cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động (Autogate) tại Nhà ga T2 cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh sẽ giúp cho các hoạt động thủ tục xuất nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được thuận tiện, nhanh chóng và an toàn. Góp phần nâng cao chất lượng phục vụ công dân.

Được biết, để nâng cao chất lượng phục vụ, trong thời gian qua, Nhà ga T2 - sân bay Quốc tế Đà Nẵng đã đưa hệ thống giám sát và điều hành thông minh, tích hợp dữ liệu theo thời gian thực vào vận hành, phục vụ hành khách và công tác quản lý.

Cụ thể, Nhà ga T2 đã đưa vào hoạt động: Hệ thống quầy tự làm thủ tục (Self Check-in Kiosk) và quầy tự gửi hành lý (Self Bag-drop) giúp hành khách chủ động thao tác, tiết kiệm thời gian; Cổng lên máy bay tự động (Auto Boarding Gate), giảm thiểu sự can thiệp của nhân viên; Hệ thống camera AI giám sát mật độ hành khách, cung cấp dữ liệu cho bộ phận điều hành để điều tiết luồng khách hiệu quả; Hệ thống video call kiosk và màn hình tra cứu đa ngôn ngữ, hỗ trợ hành khách tìm kiếm thông tin dễ dàng hơn...

Hệ thống quầy tự làm thủ tục (Self Check-in Kiosk) và quầy tự gửi hành lý (Self Bag-drop) được trang bị tại Nhà ga T2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Đặc biệt, với việc đưa 4 cửa xuất nhập cảnh tự động hoạt động và bàn giao cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trở thành sân bay đầu tiên tại Việt Nam hoàn thiện quy trình tự động hóa 100% từ khâu làm thủ tục hàng không đến gửi hành lý, thủ tục xuất nhập cảnh và cửa khởi hành lên tàu bay.

Bên cạnh đó, đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ vào vận hành sân bay, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo tính nhanh chóng, chính xác trong quá trình xuất nhập cảnh.