Robot nữ của Xpeng gây sửng sốt khi sải bước trên sàn catwalk

Hãng xe hơi XPeng của tỷ phú Hà Tiểu Bằng đã khiến khán giả đi từ kinh ngạc đến ngỡ ngàng khi chứng kiến robot hình người IRON sải bước trên sàn catwalk.

Robot đi catwalk như người mẫu thời trang

Theo Ifeng Technology, hôm 5/11, Ngày Công nghệ AI XPeng đã khai mạc với chủ đề "Sự xuất hiện", tại đây robot hình người thế hệ mới của họ, IRON, được phát triển trong bảy năm, đã ra mắt. Với thiết kế "khung xương-cơ-da", IRON, robot hình người đầu tiên mang hình dáng phụ nữ, đã bước đi trên sàn catwalk uyển chuyển, mượt mà, tư thế và dáng đi vô cùng sống động, giống người thật đến kinh ngạc, khiến khán giả tại chỗ và người xem online không khỏi trầm trồ..

Một cư dân mạng đã bình luận đầy kinh ngạc: "Giống người thật 100%". Thậm chí có khán giả còn nghi ngờ liệu có phải người thật đội lốt robot như trong các đoạn video trên Douyin không?

Robot IRON đi catwalk uyển chuyển như người mẫu thật. Ảnh: 6park.



Ông Hà Tiểu Bằng cho biết IRON là robot được XPeng nghiên cứu phát triển trong hơn 7 năm. Để đảm bảo IRON di chuyển nhẹ nhàng và uyển chuyển, đội ngũ XPeng đã nỗ lực không ngừng.

Cấu trúc cơ bắp của IRON được mô phỏng bằng vật liệu dạng lưới in 3D, và bề mặt được bao phủ hoàn toàn bằng vật liệu liền mạch. Robot được trang bị hệ thống mô hình thế vật lý quy mô lớn do XPeng tự phát triển, tích hợp ba khả năng cốt lõi: VLT, VLA và VLM, (VLM: Vision-Language Model là Nhận thức & hiểu môi trường; VLA: Vision-Language-Action là Ra quyết định & hành động; VLT: Vision-Language-Task tức Lập kế hoạch nhiệm vụ & suy luận).

Đây là kiến trúc AI thị giác + ngôn ngữ + hành động giúp robot nhận thức, hiểu biết và phản hồi môi trường theo thời gian thực. Mục tiêu là tích hợp các khả năng thị giác, ngôn ngữ và vận động, cho phép robot thực hiện các nhiệm vụ như đối thoại, đi lại và các tương tác phức tạp.

Robot IRON có tầm vóc và hình dáng rất giống người thật. Ảnh: Worldjournal.



Theo thuyết trình tại hiện trường, robot IRON áp dụng thiết kế 82 bậc tự do (DOF) tức 82 khớp chuyển động độc lập khiến nó chuyển động linh hoạt và biểu đạt cơ thể tự nhiên tương tự con người; được trang bị pin thể rắn hoàn toàn và công nghệ xương sống sinh học. Nó sử dụng cấu hình "bộ xương-cơ-da" giống con người và được trang bị hệ thống truyền động cơ sinh học tự phát triển, cùng với bàn tay sinh học tỷ lệ 1:1 với 22 bậc tự do, giúp nó cảm nhận chính xác những thay đổi về trọng lực và vật liệu. Về sức mạnh tính toán cốt lõi, ba chip AI Turing của nó cung cấp tổng sức mạnh tính toán lên tới 2250 TOPS (2,25 triệu tỷ phép tính/giây).

Phiên bản nam và nữ của IRON. Ảnh: IFeng.



Về mặt thương mại hóa, XPeng đã hợp tác với Tập đoàn Gang thép Bảo Sơn (Bảo Cương), và robot IRON ban đầu sẽ được ứng dụng vào lĩnh vực kiểm tra công nghiệp, mục tiêu là sản xuất hàng loạt cả phần cứng và phần mềm vào khoảng tháng 4/2026. Được biết, thế hệ IRON này là phiên bản cuối cùng đang trong giai đoạn nghiên cứu sơ bộ, và phiên bản sản xuất hàng loạt sẽ không cao quá 170cm.

Xpeng ra mắt robot AI IRON. Nguồn: Thepaper.



Ra mắt xe bay cự ly đường dài cánh cố định nghiêng

Ngoài ra, theo Nhật báo Kinh tế, tại sự kiện này Xpeng cũng giới thiệu "Xe bay Huitian (Hối Thiên) A868" mới, cánh cố định nghiêng, được thiết kế với phạm vi hoạt động hơn 500 km, cho phép nó vận hành các tuyến liên tỉnh, chứ không chỉ vận chuyển cự ly ngắn trong đô thị.

Tốc độ bay hành trình được thiết kế vượt quá 360 km/h, vượt xa giao thông mặt đất, giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển. Ông Hà Tiểu Bằng cho biết xe bay XPeng Huitian hiện đã nhận được 7.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu và dự kiến ​​sẽ lập kỷ lục thế giới về doanh số ô tô bay có người lái hàng năm.

Xe ô tô bay Huitian cánh nghiêng của XPeng. Ảnh: Worldjournal.



Ông Hà Tiểu Bằng cũng cho biết xe bay XPeng sẽ thực hiện "kế hoạch bay thử đầu tiên của giới quản lý cấp cao", yêu cầu đội ngũ quản lý phải đích thân kiểm nghiệm an toàn bay trước khi sản xuất hàng loạt và giao hàng. Các nhà quản lý phải bay hơn 5.000 km.

XPeng Motors cũng đã công bố sẽ ra mắt ba mẫu Robotaxi (taxi không người lái) vào năm 2026 và bắt đầu vận hành thử nghiệm trong cùng năm đó.

Theo Worldjournal, IFeng