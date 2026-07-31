Robot hình người AI bất ngờ ngã sấp mặt, màn trình diễn tại Computex 2026 kết thúc chóng vánh

Robot hình người dùng nền tảng AI Dragonwing IQ10 của Qualcomm bất ngờ đổ sấp mặt trong màn trình diễn trực tiếp tại Computex 2026 ở Đài Loan.

Một robot hình người tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) bất ngờ đổ gục ngay trên sân khấu khi đang bước ra để cùng trình bày một bài keynote, tạo ra khoảnh khắc khó xử và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Sự cố xảy ra trong một màn trình diễn trực tiếp tại Computex 2026 ở Đài Loan (Trung Quốc). Robot sử dụng nền tảng AI Dragonwing IQ10 của Qualcomm, vừa bước lên sân khấu được ít lâu thì bất ngờ chúi người về phía trước và đập mặt xuống sàn.

Robot thậm chí còn kịp giơ một nắm tay lên trong giây lát nhưng không thể tự đứng dậy. Các nhân viên phụ trách lập tức chạy tới, phủ một tấm vải lên robot rồi khiêng nó rời khỏi sân khấu.

Theo Qualcomm, nguyên nhân sự cố được cho là một lỗi giao tiếp trong quá trình trình diễn. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Đây không phải lần đầu một robot hình người tích hợp AI có màn ra mắt không như kỳ vọng. Năm ngoái, robot hình người AI đầu tiên của Nga có tên AIdol cũng từng có màn trình diễn đáng quên khi đổ sấp mặt trên sân khấu trong một sự kiện công nghệ lớn.

Robot hình người bị ngã

Đoạn video từ sự kiện cho thấy robot hình người từ từ bước trên sân khấu bên cạnh người dẫn chương trình. Mọi thứ dường như diễn ra bình thường cho đến khi robot đột ngột mất thăng bằng, chúi thẳng về phía trước và đập mặt xuống sàn với một tiếng động lớn.

Điều khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt là robot vẫn kịp giơ một nắm tay lên sau cú ngã, như thể đang phát tín hiệu rằng hệ thống vẫn hoạt động.

Tuy nhiên, nỗ lực đứng dậy không thành công.

Trong khi khán giả theo dõi, một số thành viên trong đội trình diễn nhanh chóng chạy lên sân khấu. Họ phủ một tấm vải satin nhỏ lên robot, sau đó cẩn thận nhấc nó lên và đưa khỏi khu vực trình diễn.

Màn demo trực tiếp vì thế kết thúc đột ngột.

Sau sự cố, Qualcomm cho biết cú ngã xuất phát từ một lỗi giao tiếp xảy ra trong quá trình trình diễn. Công ty thừa nhận các màn trình diễn công nghệ trực tiếp luôn tiềm ẩn rủi ro, đồng thời cho rằng những sự cố thực tế như vậy có thể cung cấp dữ liệu quan trọng để cải thiện phần mềm cũng như độ tin cậy của toàn bộ hệ thống.

Theo Qualcomm, robot đã kích hoạt chuỗi phản ứng an toàn được lập trình sẵn. Thay vì tiếp tục cố gắng đứng thẳng và có nguy cơ gây nguy hiểm cho người xung quanh, robot chuyển về tư thế quỳ nhằm hạn chế tác động của cú ngã.

Công ty nhấn mạnh các hệ thống an toàn đã hoạt động theo thiết kế. Sự cố cũng mang lại dữ liệu thực tế giúp các nhà phát triển cải thiện độ ổn định của hệ thống và thúc đẩy quá trình phát triển những robot an toàn, bền bỉ hơn.

Thông tin này được Creative Bloq dẫn lại.

Điểm đáng chú ý là với robot hình người, khả năng giữ thăng bằng, phối hợp chuyển động và phản ứng trước những tình huống bất ngờ vẫn là một trong những thách thức kỹ thuật lớn. Một robot có thể thực hiện các động tác được lập trình sẵn trong môi trường kiểm soát chưa chắc có thể duy trì sự ổn định khi phải xử lý hàng loạt tín hiệu cảm biến và lệnh điều khiển trong thời gian thực.

Cỗ máy AI hình người

Đứng phía sau robot là Dragonwing IQ10 Robotics Reference Design (RRD) của Qualcomm, một nền tảng được thiết kế nhằm giúp các nhà phát triển robot rút ngắn quá trình từ nguyên mẫu đến sản phẩm thương mại.

Hệ thống tích hợp khả năng tính toán, cảm biến, kết nối mạng, điều khiển thời gian thực và phần mềm trong cùng một kiến trúc. Qualcomm hướng nền tảng này tới nhiều loại robot, bao gồm robot công nghiệp, robot di động tự động (AMR) và robot hình người.

Trái tim của hệ thống là bộ xử lý Dragonwing IQ10, đóng vai trò như “bộ não” của robot, cung cấp năng lực tính toán AI lên tới 700 TOPS.

Công suất này được thiết kế để xử lý các tác vụ như nhận diện vật thể, lập kế hoạch chuyển động và đưa ra quyết định theo thời gian thực.

Nền tảng sử dụng 18 lõi CPU, bộ xử lý AI chuyên dụng cùng bộ xử lý đồ họa. Hệ thống cũng hỗ trợ tối đa 12 camera, cùng các cảm biến LiDAR, Time-of-Flight và cảm biến chuyển động.

Nhờ đó, robot có thể thu thập nhiều loại dữ liệu hơn về môi trường xung quanh, nhận diện vật thể, xác định vị trí và điều chỉnh chuyển động theo tình huống.

Qualcomm cho biết nền tảng được thiết kế để giúp robot di chuyển chính xác và phản ứng ổn định nhờ khả năng duy trì kết nối tốc độ cao giữa cảm biến, động cơ và các thành phần khác.

Dragonwing IQ10 RRD cũng được xây dựng để hoạt động trong những môi trường khắc nghiệt, với dải nhiệt độ từ -40 đến 70 độ C. Nền tảng hỗ trợ cả hệ thống điện 12V và 24V, vốn phổ biến trong máy móc công nghiệp và robot.

Về phần mềm, nền tảng hỗ trợ ROS 2, các môi trường chạy AI trực tiếp trên thiết bị, dịch vụ nền tảng và khả năng quản lý vòng đời thông qua nền tảng đám mây Qualcomm AI Hub.

Qualcomm cho biết hệ sinh thái của Dragonwing IQ10 RRD hiện có sự tham gia của nhiều đối tác như NEURA Robotics, Advantech, APLUX, Booster, Innodisk, MeiG, NEXCOM, Radxa, Thundercomm và VinMotion.

Các doanh nghiệp này đang nghiên cứu và thử nghiệm nền tảng cho nhiều ứng dụng robot thế hệ mới.

Dù cú ngã tại Computex có thể khiến màn trình diễn trở nên đáng nhớ theo cách không mong muốn, sự cố cũng cho thấy một thực tế của ngành robot hình người: AI có thể giúp robot “thông minh” hơn, nhưng để một cỗ máy có thể bước đi, giữ thăng bằng và phản ứng ổn định trong thế giới thực vẫn là một bài toán cực kỳ phức tạp.

Theo IE, SCMP