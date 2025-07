Hà Nội thu hồi 190 số công bố thiết bị y tế loại A, B: Một loạt công ty dược đứng đầu danh sách

Đoàn kiểm tra đột xuất của Cục An toàn thực phẩm không tìm thấy Công ty TNHH phát triển thương mại dược mỹ phẩm A-M, đơn vị chịu trách nhiệm sản phẩm An vị Mộc Linh. Ở địa chỉ đăng ký trụ sở, không phát sinh bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.