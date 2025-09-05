Quốc hội Thái Lan bầu ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng

Quốc hội Thái Lan đã bầu ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng mới. Ông vượt qua đối thủ Chaikasem Nitisiri của đảng Pheu Thai, trở thành lãnh đạo mới giữa lúc chính trường Thái Lan biến động

Quốc hội Thái Lan hôm 5/9 đã bầu ông Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng mới của đất nước. Ông giành được đa số phiếu, vượt qua đối thủ Chaikasem Nitisiri thuộc đảng Pheu Thai trong vòng đối đầu tranh cử Thủ tướng đầu tiên tại Quốc hội kể từ năm 2019, dù quá trình bỏ phiếu vẫn đang tiếp diễn.

Vốn đã ở vị thế thuận lợi trước phiên bỏ phiếu, vị tỷ phú tuyên bố rằng ông đã nắm chắc 146 phiếu từ chính đảng Bhumjaithai của mình và các đồng minh, trong khi Đảng Nhân dân cũng cho biết 143 nghị sĩ của họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ ông.

Là người thừa kế khối tài sản xây dựng – kỹ thuật, ông Anutin năm nay 58 tuổi, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ như Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Y tế. Tuy nhiên, ông được biết đến nhiều nhất với việc thực hiện lời hứa hợp pháp hóa cần sa vào năm 2022. Hiện chính sách này đang được siết chặt lại để tập trung cho mục đích y tế.

Trong thời kỳ Thái Lan phụ thuộc nhiều vào du lịch và đối mặt với đại dịch COVID-19, ông Anutin từng phụ trách công tác ứng phó. Ông làm dấy lên tranh cãi khi cáo buộc phương Tây là nguồn lây lan virus, sau đó buộc phải xin lỗi vì làn sóng chỉ trích.

Trước đây, ông Anutin từng ủng hộ liên minh của cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, nhưng mùa hè năm nay đã quay lưng lại với bà, được cho là do bất bình trước cách bà xử lý tranh chấp biên giới với Campuchia.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm 29/8 kết luận hành động của bà Paetongtarn vi phạm đạo đức bộ trưởng và bãi nhiệm bà chỉ sau một năm cầm quyền.

Trước thềm bỏ phiếu hôm thứ Sáu, dư luận còn bị thu hút bởi chuyến đi đột ngột tới Dubai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Vị tỷ phú gây chia rẽ này là nhân vật trung tâm trong cuộc đấu tranh quyền lực kéo dài hai thập kỷ tại Thái Lan. Ông rời Bangkok trên chuyên cơ riêng tối thứ Năm, để lại đảng Pheu Thai của gia đình trong tình trạng rối loạn.

Trong một bài đăng từ sáng sớm trên mạng xã hội X, ông Thaksin cho biết ông rời Thái Lan để kiểm tra y tế tại Singapore, nhưng phải chuyển hướng sang Dubai vì sân bay đóng cửa. Ông nói sẽ “thăm bạn bè” tại đây, đồng thời gặp các bác sĩ chuyên khoa hô hấp và chỉnh hình.