Nhập khẩu 3,2 triệu m³ xăng dầu, đủ cho nguồn cung trong nước đến hết tháng 4

Tháng 3, các thương nhân, đầu mối nhập khẩu đã mua sản phẩm xăng dầu đạt khối lượng khoảng 3,2 triệu m³, cùng với lượng còn tồn kho đảm bảo nguồn cung trong nước tới hết tháng 4.

Chiều 4/4, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về nguồn cung xăng dầu trong nước trước diễn biến leo thang của xung đột Trung Đông.

Theo Thứ trưởng, xung đột tại khu vực này từ ngày 28/2 đến nay tiếp tục gia tăng, gây tác động lớn tới thị trường năng lượng toàn cầu, thậm chí vượt qua mức “cú sốc” dầu mỏ thập niên 1970, tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng năng lượng. Trước tình hình đó, từ tháng 3, Bộ Chính trị, Chính phủ và Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành xăng dầu.

Cụ thể, hai kịch bản đã được xây dựng, gồm kịch bản ngắn hạn 4 tuần và kịch bản dài hơn đến tháng 4. Đến nay, các phương án điều hành đang được triển khai theo hướng kéo dài, bám sát diễn biến thực tế nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì nguồn cung và điều hành giá phù hợp với thị trường thế giới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin tại họp báo. Ảnh: Q.A.

Từ đó có giải pháp đảm bảo cung cầu, đảm bảo giá xăng dầu ổn định hài hòa lợi ích với Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trên thực tế, Bộ Công Thương tham mưu Chính phủ ban hành 2 nghị quyết (Nghị quyết 36 và Nghị quyết 55) về điều hành xăng dầu và phối hợp với Bộ Tài chính kiến nghị tạm ứng ngân sách cho quỹ bình ổn giá xăng dầu, tiếp tục thực hiện việc bình ổn giá.

Về nguồn cung, theo Thứ trưởng Tân, tính đến hết ngày 31/3, sản lượng khai thác trong nước tăng khoảng 10%. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất duy trì hoạt động ổn định và có thể đáp ứng nhu cầu đến hết tháng 4; đối với Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn được đảm bảo nguyên liệu sản xuất tới hết quý 4.

Hiện Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng kịch bản trong các tháng tiếp theo.

Bộ cũng thực hiện các giải pháp như: tăng cường nguồn cung, tăng sản xuất trong nước, đa dạng hóa cung cầu... Đồng thời cần phát triển mạnh nhiên liệu thân thiện môi trường thay thế là xăng sinh học; nâng cao năng lực dự trữ thương mại, tăng cường ứng dụng công nghệ và quản trị rủi ro.

Còn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết ngay sau xung đột tại Trung Đông xảy ra, Thủ tướng đã thành lập Tổ công tác đảm bảo an ninh năng lượng.

Trong 5 tuần qua, Chính phủ và Thủ tướng đã có 7 nghị quyết, quyết định, công điện và văn bản chỉ đạo, nhiều cuộc điện đàm với các nước, chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn nước ngoài, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp như tăng cường sản xuất trong nước, đa dạng hóa nguồn cung, phát triển các nguồn hiện có, đồng thời nâng cao năng lực dự trữ và quản trị rủi ro.