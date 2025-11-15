Prince Group phản công, tố Mỹ đánh cắp 120.000 Bitcoin và kêu oan trước các cáo buộc quốc tế

Bị Mỹ, Anh và nhiều nước châu Á truy tố và thu giữ số Bitcoin trị giá 13 tỷ USD, Prince Group và Chen Zhi bất ngờ phản công, yêu cầu giải tỏa tài sản và cáo buộc Mỹ “dùng hacker” chiếm đoạt Bitcoin từ năm 2020, bác bỏ cáo buộc lừa đảo, rửa tiền.

Prince Group và Trung Quốc cùng phản công

Tuần này, Prince Group phối hợp cùng Trung Quốc đã tung ra phản kích mạnh; Bloomberg cho biết văn phòng gia đình của nhà sáng lập và đứng đầu tập đoàn Chen Zhi (Trần Chí) cùng ba công ty khác đã nộp đơn lên tòa án Singapore yêu cầu giải tỏa tài sản, phía luật sư cho rằng việc phong tỏa đã ảnh hưởng đến người lao động, nhấn mạnh mục đích là để trả lương nhân viên và chi phí luật sư.

Bộ Tư pháp Mỹ hồi tháng 10 cho biết đã truy tố Chen Zhi với cáo buộc lừa đảo viễn thông và rửa tiền, đồng thời yêu cầu tòa cho phép tịch thu số Bitcoin nói trên— khoảng 120.000 bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Trợ lý đặc biệt của chen Zhi là Lý Thiêm, cộng sự Dương Tân Phát và kế toán của tập đoàn là của Karen Chen Xiuling (Trần Tú Linh) cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Tuy nhiên, Trung tâm Ứng cứu và Xử lý Khẩn cấp virus máy tính Quốc gia Trung Quốc (CVERC) hôm 11/11 bất ngờ cáo buộc chính phủ Mỹ năm 2020 đã dùng kỹ thuật hacker để “đánh cắp” số bitcoin này của Chen Zhi, và gọi đây là một vụ “hắc ăn hắc” (giang hồ cắn xé nhau) điển hình do tổ chức hacker cấp nhà nước thao túng.

CVERC chỉ ra rằng 25 địa chỉ ví bitcoin được liệt kê và thu giữ trong bản cáo trạng của Mỹ đối với Chen Zhi là những địa chỉ lưu trữ cuối cùng của số bitcoin bị đánh cắp từ nhóm khai thác LuBian.

“Chúng gần như không bị động chạm trước khi bị chính phủ Mỹ tiếp quản, điều này trái ngược với bản chất của những hacker thông thường, những kẻ luôn muốn rút tiền mặt hoặc theo đuổi lợi nhuận. Nó giống như một hoạt động chính xác của một tổ chức hacker do nhà nước bảo trợ hơn, và có lẽ Mỹ đã nắm quyền kiểm soát số Bitcoin này từ năm 2020”, theo CVERC.

Trong bối cảnh Singapore, Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) đều đã tham gia phong tỏa tài sản, Prince Group tuần này cũng ra tuyên bố phản công, kiên quyết phủ nhận Chen Zhi có hành vi phạm pháp, chỉ trích các cáo buộc là “vô căn cứ” và cho rằng mục tiêu thực sự là “tịch thu phi pháp hàng tỷ USD tài sản”.

Tập đoàn cũng cho biết đã thuê hãng luật Mỹ Boies Schiller Flexner LLP để yêu cầu thu hồi số Bitcoin bị niêm phong, đồng thời phản bác việc chính phủ Mỹ cáo buộc tập đoàn sử dụng tiền phạm tội để tài trợ cho hoạt động đào Bitcoin mà “không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào”.

Trung Quốc cáo buộc chính phủ Mỹ năm 2020 đã dùng kỹ thuật hacker để “đánh cắp” số Bitcoin trị giá 13 tỷ USD của Chen Zhi. Ảnh: 6park.

Theo Bloomberg, văn phòng gia đình của Chen Zhi và ba công ty liên quan đang tìm cách lấy lại số tiền bị Singapore phong tỏa tháng trước.

Dựa trên tài liệu Bloomberg có được và đại diện pháp lý của Karen Chen Xiuling (Trần Tú Linh) — giám đốc và giám đốc tài chính của văn phòng gia đình — cho biết các công ty này đã nộp đơn lên tòa án Singapore yêu cầu giải tỏa tài khoản bị phong tỏa tại Malayan Banking Bhd (Maybank) và Revolut (Anh), đứng tên bốn công ty Singapore.

Nhiều nước ra tay ngăn chặn và phong tỏa Prince Group

Sau khi phía Mỹ hành động hồi tháng trước, tới cuối tháng 10, nhà chức trách Singapore đã tịch thu hơn 150 triệu USD tài sản liên quan tới Chen Zhi và Prince Group, bao gồm bất động sản, xe hơi và tài khoản ngân hàng. Văn phòng gia đình DW Capital Holding của Chen Zhi, công ty logistics Capital Zone Warehousing cùng hai công ty tư nhân khác là Skyline Investment Management và Citylink Solutions gần đây đã nộp đơn yêu cầu giải tỏa.

Trần Tú Linh, kế toán của Prince Group cũng bị Mỹ trừng phạt. Ảnh: Straitstimes.

Luật sư Clarence Lun Yaodong, đại diện của Trần Tú Linh, nói với Bloomberg rằng đơn xin giải tỏa nhằm mục đích “giải ngân có giới hạn” để trả lương nhân viên, phí luật sư, tiền thuê nhà, điện nước và các chi phí vận hành khác.

Luật sư này than rằng “lệnh phong tỏa đã gây khó khăn đáng kể, đặc biệt đối với nhân viên và gia đình của họ vì sinh kế bị ảnh hưởng trực tiếp”. Trong tuyên bố hôm thứ Năm, Trần Tú Linh nói thông qua luật sư của mình: “Tình hình này thật đáng tiếc, nhưng chúng tôi tôn trọng cuộc điều tra đang diễn ra và tin rằng cơ quan tư pháp sẽ đưa ra phán quyết và mệnh lệnh thỏa đáng”.

Phía Mỹ cho biết Trần Tú Linh phụ trách giám sát hoạt động của Prince Group tại Mauritius, Đài Loan và Singapore, và bà cũng nằm trong danh sách trừng phạt. Maybank (Malaysia), Revolut (Anh) và lực lượng cảnh sát Singapore đều chưa lên tiếng trả lời các câu hỏi liên quan.

Những nội dung mà Prince Group kêu oan

Tuyên bố của tập đoàn cho biết "Prince Holdings và chủ tịch Chen Zhi chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Những cáo buộc gần đây là vô căn cứ và dường như chỉ là cái cớ để tịch thu hàng tỷ đô la tài sản". Đây là phản hồi chính thức đầu tiên của công ty kể từ khi tranh cãi về vụ tịch thu bắt đầu. Tập đoàn cũng tuyên bố rằng những cáo buộc này đã gây ra những tổn hại không đáng có cho hàng nghìn nhân viên, đối tác và cộng đồng.

Một cơ sở của Prince Group ở Sihanoukville. Ảnh: Nownews.

Họ phủ nhận mình là tổ chức tội phạm hoặc điều hành trung tâm lừa đảo qua mạng như các cáo buộc quốc tế đưa ra.

Họ cho rằng việc phong tỏa tài sản, tịch thu Bitcoin, ngân hàng, bất động sản… là hành động bất hợp pháp hoặc thiếu minh bạch từ phía các cơ quan truy tố/kiểm soát — chứ không phải vì chứng cứ rõ ràng đã được đưa ra.

Họ nhấn mạnh ảnh hưởng tiêu cực tới người lao động và cộng đồng, như việc nhân viên không thể nhận lương, công ty bị phong tỏa hoạt động. (Ví dụ: trong một đơn xin giải tỏa ở Singapore, tập đoàn nói rằng phong tỏa tài sản “đã gây khó khăn đáng kể cho nhân viên và gia đình họ”).

Mặc dù Prince Group đang phản kích và kêu oan, các cơ quan Mỹ/Anh/Châu Á đã đưa ra cáo buộc nghiêm trọng như: lừa đảo viễn thông, rửa tiền, sử dụng lao động cưỡng bức, đào tạo/điều hành các trung tâm lừa đảo (“pig-butchering” scams) tại Campuchia hoặc Đông Nam Á.

Prince Group nhấn mạnh rằng mình sẽ chờ bằng chứng được công khai, nhưng tới nay công luận và các cơ quan chức năng quốc tế đã tiết lộ nhiều chi tiết và số liệu (ví dụ: hơn 127.000 bitcoin bị tịch thu…)

Việc Prince Group sử dụng văn phòng, công ty đăng ký tại Singapore, Malaysia, Mauritius… cũng bị đặt câu hỏi theo các báo cáo độc lập về việc tạo vỏ bọc cho hoạt động tài chính/lừa đảo xuyên quốc gia.

Từ năm 2015, Prince Holdings đã mở rộng hoạt động kinh doanh tại hơn 30 quốc gia, bao gồm bất động sản, dịch vụ tài chính và các ngành công nghiệp tiêu dùng, với khoảng 2 tỷ USD đầu tư vào bất động sản, bao gồm cả trung tâm mua sắm Prince International Plaza ở Phnom Penh. Các công tố viên cáo buộc tập đoàn này đã lừa đảo người khác thông qua một mạng lưới trực tuyến tinh vi và rửa tiền bằng tiền điện tử, một số nhân viên bị ép buộc hoặc lừa vào môi trường làm việc giống như nhà tù.

Hiện tại, Chen Zhi mang hai quốc tịch Anh và Campuchia. Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố ông ta vẫn bỏ trốn và đã liệt kê Tập đoàn Prince là "một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á". Tập đoàn này nhấn mạnh rằng khi sự thật được làm sáng tỏ, tập đoàn và chủ tịch của tập đoàn sẽ được minh oan hoàn toàn.

Theo Creaders, Nownews