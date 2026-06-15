Phó tổng giám đốc Coteccons lên tiếng về tác động của VinCons đến thị trường xây dựng

VinCons làm gia tăng cạnh tranh lao động và gây áp lực lên biên lợi nhuận, lãnh đạo Coteccons khẳng định doanh nghiệp vẫn giữ lợi thế nhờ văn hóa, môi trường làm việc và hệ thống quản trị.

Chiều 15/6, tại buổi Đối thoại cổ đông, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) dành nhiều thời gian giải đáp các vấn đề được cổ đông quan tâm, từ triển vọng tăng trưởng, tác động của VinCons, biên lợi nhuận, diễn biến giá cổ phiếu cho tới khoản tranh chấp với Ricons.

VinCons làm nóng cuộc đua nhân lực ngành xây dựng

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc Vingroup thành lập VinCons và những tác động tới nguồn việc, chi phí nhân công cũng như biên lợi nhuận của Coteccons, Phó tổng giám đốc Nguyễn Chí Thiện khẳng định Vingroup nhiều năm qua vẫn là một trong những khách hàng chiến lược của doanh nghiệp.

Theo ông, Coteccons đã đồng hành cùng Vingroup trong hàng loạt dự án quy mô lớn và học hỏi được nhiều từ phong cách làm việc của tập đoàn này, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết liệt trong triển khai và luôn giữ cam kết với mục tiêu đề ra.

Ông Thiện cho rằng quy mô dự án của Vingroup ngày càng mở rộng, vượt quá khả năng đáp ứng của bất kỳ nhà thầu đơn lẻ nào. Vì vậy, việc tập đoàn thành lập VinCons để cùng triển khai các dự án là điều bình thường nhằm đáp ứng khối lượng công việc rất lớn.

"Coteccons hiện vẫn đang đảm nhận khối lượng công việc rất lớn từ Vingroup. Hai bên đang phối hợp triển khai nhiều dự án trọng điểm.

Đơn cử như dự án sân vận động PVF, chỉ trong khoảng 3,5 tháng, phần kết cấu và bê tông cốt thép đã gần hoàn thành theo tiến độ rất gấp. Điều đó cho thấy sự phối hợp giữa các nhà thầu là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của các dự án quy mô lớn", ông nói.

Về cạnh tranh lao động, ông Thiện thừa nhận ngành xây dựng đang đối mặt áp lực lớn khi nhu cầu nhân sự tăng nhanh. Tuy nhiên, Coteccons vẫn duy trì lợi thế nhờ môi trường làm việc, cơ chế quản trị và văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trong nhiều năm.

Bổ sung thêm, Chủ tịch Bolat Duisenov cho rằng sự dịch chuyển lao động giữa các doanh nghiệp là xu hướng bình thường của thị trường. Theo ông, lợi thế cạnh tranh của Coteccons không chỉ nằm ở chế độ đãi ngộ mà còn ở văn hóa doanh nghiệp và cách chăm lo cho người lao động.

Doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến nhân viên chính thức mà còn triển khai nhiều chương trình dành cho công nhân tại công trường như trao áo ấm, chương trình "Xây Tết" cùng nhiều hoạt động phúc lợi khác. Coteccons cũng vừa được Great Place to Work chứng nhận là môi trường làm việc xuất sắc với 87% nhân viên đánh giá tích cực.

"Điều mà các doanh nghiệp khác rất khó copy chính là môi trường làm việc và văn hóa của Coteccons", Chủ tịch Bolat nhấn mạnh.

Đánh giá về triển vọng lợi nhuận, ông Nguyễn Chí Thiện cho biết ngành xây dựng vẫn chịu áp lực lớn từ biến động giá vật liệu và chi phí nhân công. Tuy nhiên, Coteccons vẫn duy trì hiệu quả nhờ hệ thống quản trị được chuẩn hóa từ mua sắm, đấu thầu, quản lý chuỗi cung ứng đến tổ chức thi công.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, việc mua hàng tập trung với quy mô lớn, sở hữu lực lượng lao động gắn bó lâu năm, hợp tác với các khách hàng có năng lực tài chính tốt và sẵn sàng đảm nhận những dự án có độ phức tạp cao giúp Coteccons cải thiện năng lực cạnh tranh cũng như hiệu quả tài chính.

"Kết quả kinh doanh những năm gần đây cho thấy doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng. Đây là minh chứng cho thấy hệ thống quản trị của Coteccons đang vận hành hiệu quả và giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt các biến động của thị trường", ông Thiện cho biết.

Tại buổi Đối thoại cổ đông diễn ra chiều 15/6, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons đã giải đáp nhiều vấn đề được cổ đông quan tâm.

Ở góc độ tài chính, Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Hải khẳng định Coteccons hoàn toàn có khả năng tiếp tục cải thiện biên lợi nhuận trong các năm tới.

Tuy nhiên, doanh nghiệp không theo đuổi tăng trưởng đột biến mà hướng đến nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững và có kỷ luật.

Theo ông Hải, biên lợi nhuận năm tài chính 2026 dự kiến duy trì khoảng 4%, cao hơn mức 3,4-3,5% của các năm trước. Trong bối cảnh nhu cầu xây dựng vẫn rất lớn, Coteccons sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động nhưng đồng thời lựa chọn kỹ các dự án, ưu tiên những công trình không chỉ mang lại doanh thu và lợi nhuận mà còn giúp doanh nghiệp mở rộng năng lực sang những lĩnh vực mới.

Sẵn sàng thoái vốn Ricons, không chạy theo biến động giá cổ phiếu

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm tại buổi đối thoại là khoản phải trả liên quan đến tranh chấp với Ricons.

Chủ tịch Bolat Duisenov cho biết quan điểm của Coteccons về vụ việc không thay đổi trong nhiều năm qua. Theo ông, doanh nghiệp chưa có đầy đủ chứng từ và bằng chứng để làm rõ bản chất giao dịch, đồng thời cho rằng đây là giao dịch có yếu tố mâu thuẫn lợi ích.

"Đây không phải là khoản dự phòng. Trong nhiều năm qua, chúng tôi ghi nhận đây là khoản nợ có khả năng phải thanh toán và liên tục đối soát công nợ. Chỉ khi đầy đủ thông tin minh bạch, Coteccons mới xác định chính xác giá trị nghĩa vụ thanh toán", ông nói.

Theo chủ tịch Coteccons, đến nay hai bên đã đạt được thỏa thuận và doanh nghiệp đã xác định rõ số tiền phải thanh toán. Coteccons sẽ thực hiện đúng nghĩa vụ theo số tiền đã thống nhất, không phát sinh bất kỳ khoản phạt hay chi phí bổ sung nào.

Đối với các động thái pháp lý từ phía Ricons, ông Bolat cho rằng đây là vấn đề nằm ngoài sự kiểm soát của Coteccons, song nhấn mạnh tranh chấp giữa hai bên về cơ bản đã được giải quyết thông qua thỏa thuận.

Liên quan đến khoản đầu tư tại Ricons, Chủ tịch Bolat cho biết Coteccons nhiều lần chia sẻ quan điểm sẵn sàng thoái vốn nếu có thời điểm phù hợp.

Theo ông, dù là cổ đông khá lớn nhưng Coteccons hiện không có đại diện trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành hay Ban kiểm soát của Ricons, vì vậy doanh nghiệp không có điều kiện theo sát định hướng phát triển cũng như chiến lược tạo giá trị của công ty này.

"Coteccons hiện chưa nhìn thấy giá trị dài hạn từ khoản đầu tư này và giữa hai bên cũng chưa có sự đồng nhất về định hướng phát triển", ông nói.

Dù vậy, ông cho biết Ricons vừa có sự thay đổi về đội ngũ lãnh đạo. Coteccons kỳ vọng ban lãnh đạo mới sẽ mở ra cơ hội đối thoại để hai bên hiểu nhau hơn và tìm được thời điểm phù hợp cho các kế hoạch trong tương lai.

Trả lời câu hỏi về diễn biến giá cổ phiếu CTD, Chủ tịch Bolat cho biết ban lãnh đạo không quá quan tâm tới những biến động ngắn hạn của thị trường.

Ông dẫn lại quan điểm của Benjamin Graham rằng thị trường chứng khoán luôn biến động theo cảm xúc.

"Nếu mỗi ngày đều chạy theo giá cổ phiếu thì chúng tôi sẽ không còn thời gian để tập trung giải quyết những vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp", ông nói.

Theo Chủ tịch Coteccons, điều doanh nghiệp quan tâm là nền tảng tăng trưởng của thị trường xây dựng, khả năng duy trì năng lực cạnh tranh và tận dụng cơ hội từ chu kỳ phát triển mới.

Ông cho biết doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận đều đang được cải thiện, cho thấy chiến lược tái cấu trúc và nâng cao chất lượng tăng trưởng đang đi đúng hướng.

Đối với năm tài chính 2026 (1/7/2025 - 30/6/2026), Coteccons ước tính doanh thu có thể tăng khoảng 30%, vượt mốc 30.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận dự kiến tăng hơn 50% so với năm trước.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, nhu cầu xây dựng trong năm 2027 vẫn được kỳ vọng duy trì ở mức cao, tạo nền tảng để Coteccons tiếp tục mở rộng quy mô và duy trì nguồn công việc dồi dào.