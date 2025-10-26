Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Nâng cao y đức, tăng cường ứng dụng AI hỗ trợ bác sĩ khám chữa bệnh

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh mỗi cán bộ y tế cần giữ vững y đức, phát huy tinh thần “Lương y như từ mẫu”, tôn trọng và bảo vệ tính mạng, nhân phẩm người bệnh, đồng thời, không ngừng nâng cao trình độ và trách nhiệm nghề nghiệp.

Nâng cao y đức, ứng dụng, phát triển công nghệ hỗ trợ bác sĩ

Sáng 26/10, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, cùng gần 100 tập thể, cá nhân tiên tiến tiêu biểu toàn quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực, cống hiến của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trên cả nước.

Theo ông, ngành Y tế đã đoàn kết, không quản ngại gian khó, hiểm nguy, làm tốt vai trò của một lực lượng tuyến đầu chống dịch, góp phần quan trọng để nước ta kiểm soát tốt dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”; Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách được đẩy mạnh; năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở, chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh; y học cổ truyền tiếp tục phát triển…

Phó Thủ tướng lưu ý thời gian tới, ngành Y tế cần tiếp tục xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân; triển khai các nhiệm vụ chuyên môn một cách tổng thể, bài bản nhưng cần có trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể với các phong trào thi đua…

Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành y tế chú trọng nâng cao y đức hơn nữa. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ, nhân viên y tế cần luôn giữ vững và phát huy phẩm chất “Lương y như từ mẫu”; bên cạnh việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

“Cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế; triển khai bệnh án điện tử, đồng bộ dữ liệu sức khỏe giữa các cơ sở y tế. Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đầu tư phát triển các phần mềm hỗ trợ bác sĩ trong trong khám, chữa bệnh cho bệnh nhân”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Bộ trưởng y tế xúc động nhắc tới những “bông hoa trắng” thầm lặng

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Đại hội là sự kiện quan trọng nhằm tổng kết thành tựu phong trào thi đua giai đoạn 2020–2025 và định hướng chiến lược thi đua trong thời kỳ mới.

Bộ trưởng Bộ Y tế xúc động nhắc đến những tấm gương tận tuỵ, hy sinh vì sức khỏe nhân dân, như điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang

Bộ trưởng nhấn mạnh: Giai đoạn 2020–2025 là chặng đường đầy thử thách của ngành Y tế, khi phải đối mặt với đại dịch COVID-19, thiên tai và nhiều vấn đề y tế toàn cầu. Trong hoàn cảnh đó, đội ngũ thầy thuốc Việt Nam đã thể hiện tinh thần “lương y như từ mẫu”, kiên cường, tận tụy, cùng cả nước kiểm soát thành công đại dịch, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân.

5 năm qua, ngành Y tế đã phát động nhiều phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần cống hiến, sáng tạo, góp phần nâng cao y đức, xây dựng mối quan hệ nhân văn giữa thầy thuốc và người bệnh: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, hay “Xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp”, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hình ảnh người thầy thuốc trong lòng nhân dân.

Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, phong trào “Ngành Y tế chung tay phòng chống và chiến thắng đại dịch” đã thể hiện tinh thần dấn thân, hy sinh của hàng vạn cán bộ y tế nơi tuyến đầu, giúp đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn chưa từng có.

Bộ trưởng xúc động nhắc đến những tấm gương điển hình tiên tiến, những “bông hoa trắng” thầm lặng trên khắp mọi miền, trong đó có điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhi trong vụ tấn công nguy hiểm ngày 23/10/2025.

“Những hành động cao đẹp ấy, chính là biểu tượng sống động của phong trào thi đua yêu nước trong ngành Y”, Bộ trưởng bày tỏ.

Hướng tới giai đoạn 2025–2030, Bộ trưởng Đào Hồng Lan kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo hơn nữa; tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển y tế cơ sở, củng cố mạng lưới y tế dự phòng và lan tỏa đạo đức nghề nghiệp.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức luôn có nhiều sáng tạo kỹ thuật

Tại Đại hội, Phó Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp lớn cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân:

1. Khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

2. Trung tâm Ung thư Bệnh viện Nhi Trung ương.

3. Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

4. Cơ sở 2 Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

5. Khoa Thăm dò và Phục hồi chức năng Bệnh viện Phổi Trung ương

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao Bằng khen của Bộ Y tế cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2020–2025.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được vinh danh, trong đó có Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM – đơn vị tiên phong trong chuyển đổi số; Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương – dẫn đầu phong trào hiến máu nhân đạo; Bệnh viện Việt Đức, Chợ Rẫy, Trung ương Huế – điển hình trong kỹ thuật cao và ghép tạng.