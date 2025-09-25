Phó Thống đốc NHNN: Tăng cường khả năng bảo mật là nhiệm vụ rất quan trọng của ngành ngân hàng

Tại Hội thảo Smart Banking 2025, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho rằng các ngân hàng cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và bảo mật, phải có các biện pháp bảo vệ khách hàng và tài sản khách hàng.

Các ngân hàng cần phải tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, bảo mật

Hội thảo Smart Banking 2025 diễn ra trong bối cảnh ngành ngân hàng Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong chuyển đổi số. Hơn 90% giao dịch ngân hàng hiện nay được thực hiện qua các kênh số, và trên 87% người trưởng thành đã sở hữu tài khoản ngân hàng.

Ngân hàng đang bước vào giai đoạn phát triển chiều sâu, trong đó dữ liệu được coi là tài sản cốt lõi. Dữ liệu là nền tảng để các tổ chức tài chính ngân hàng thiết kế ra các sản phẩm, dịch vụ thông minh, cá nhân hóa trải nghiệm, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị rủi ro.

Tại Hội thảo, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đã nêu lên 5 vấn đề mà các ngân hàng cần phải thực hiện tốt. Đầu tiên là vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Các ngân hàng cần phải xác định rõ các phân khúc khách hàng, đơn giản hóa quy trình thủ tục để tạo thuận lợi cho khách hàng.

Vấn đề thứ hai là khai thác hiệu quả dữ liệu và công nghệ. Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng nói rằng dữ liệu là tài nguyên quý giá, cần được khai thác và sử dụng hiệu quả. Ngành ngân hàng cũng cần ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động.

Vấn đề thứ ba là tăng cường bảo mật và tuân thủ các quy định pháp lý. Ông Dũng nhấn mạnh các ngân hàng cần phải tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và bảo mật, phải có các biện pháp bảo vệ khách hàng và tài sản khách hàng một cách hiệu quả. Thực tế vừa qua đã có một số vụ hack vào tổ chức ngân hàng gây ra những lo ngại lớn cho các khách hàng. Vì thế việc tăng cường khả năng bảo mật là nhiệm vụ rất quan trọng của ngành ngân hàng trong thời gian tới.

Ngoài ra, ông Phạm Tiến Dũng cũng đề cập đến vai trò của chuyên gia và các bên liên quan đóng góp vào tiến trình phát triển của ngành ngân hàng, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và đơn vị liên quan để hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động của ngành.

Có cùng quan điểm, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhận định dữ liệu chính là trung tâm của chuyển đổi số. Ông Hùng nêu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền riêng tư và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu khách hàng trong bối cảnh ngày càng nhiều thách thức mạng và rủi ro gian lận kỹ thuật số.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an, kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, cho biết trong những năm gần đây, đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết và văn bản chỉ đạo từ Chính phủ nhằm tạo lập môi trường pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ số. Việc thành lập Trung tâm Dữ liệu quốc gia vào ngày 25/2 năm nay là nền tảng để thúc đẩy sự phát triển và xây dựng hệ sinh thái số quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương chia sẻ về vai trò của Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương cho biết Trung tâm Dữ liệu quốc gia sẽ liên kết và hợp tác với các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức để xây dựng tiêu chuẩn, nền tảng và hướng dẫn về quản lý, khai thác dữ liệu an toàn, hiệu quả; Tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo để nâng cao năng lực cho các bên liên quan; Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ trong nước về phân tích dữ liệu và phát triển sản phẩm, dịch vụ an ninh, an toàn thông tin.

Cũng tại hội thảo, đại diện các ngân hàng thương mại đều khẳng định vai trò then chốt của dữ liệu trong việc hỗ trợ các ngân hàng phân tích hành vi khách hàng, cải thiện quy trình tín dụng, phát triển dịch vụ số và nâng cao an toàn bảo mật. Việc khai thác, kết nối và chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, doanh nghiệp và định danh điện tử đang mở ra nhiều cơ hội phát triển hệ sinh thái ngân hàng số thông minh, tiện ích và bảo vệ khách hàng tốt hơn.

Ngân hàng không thể tách rời khỏi an ninh mạng và AI

Theo ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, trong kỷ nguyên chuyển đổi số, ngân hàng không thể tách rời khỏi an ninh mạng và AI. AI không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ an toàn hệ thống và dữ liệu khách hàng.

Ông Cấn Văn Lực phát biểu tại hội thảo

AI giúp các ngân hàng tự động hóa quy trình như xử lý hồ sơ, phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng, đồng thời phát hiện giao dịch gian lận theo thời gian thực với độ chính xác cao, giảm thiểu tổn thất và các rủi ro an ninh. Bảo mật được tăng cường nhờ AI phát hiện và ngăn chặn kịp thời các cuộc tấn công mạng, giúp giảm thời gian phản ứng từ vài giờ xuống chỉ còn vài giây, bảo vệ hệ thống trước các nguy cơ hacker và phần mềm độc hại.