Gãy xương đùi ở tuổi 104: Ca thay khớp háng hiếm gặp

Sau tai nạn ngã trượt chân, cụ bà 104 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, thiếu máu và rối loạn điện giải. Nhờ phẫu thuật thay khớp háng chuôi dài, bà cụ đã có thể ngồi dậy và tập đi chỉ sau ít ngày.

Gãy xương đùi trên nền cơ thể rất già yếu

Cú trượt chân trong sinh hoạt hằng ngày đã khiến cụ bà 104 tuổi rơi vào tình trạng đau dữ dội, biến dạng vùng háng và đùi trái, không thể đi lại.

Ba ngày sau tai nạn, bà cụ được gia đình đưa tới Bệnh viện E trong tình trạng thiếu máu nặng, rối loạn điện giải cùng nhiều bệnh lý mạn tính như hen phế quản, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu.

Bà cụ 104 tuổi đã dần ổn định sau ca phẫu thuật

Khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo nhưng thể trạng suy kiệt, da niêm mạc nhợt nhạt. Bác sĩ nhận thấy vùng mấu chuyển và gốc đùi trái sưng nề, bầm tím, đau nhiều, chi dưới xoay ngoài và ngắn hơn bên lành, khớp háng không vận động được.

Cận lâm sàng ghi nhận gãy liên mấu chuyển xương đùi trái di lệch, loãng xương rất nặng, kèm tổn thương xơ kẽ phổi hai bên. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy tình trạng thiếu máu rõ rệt, hạ natri máu và rối loạn điện giải. Bà cụ còn bị hở nhẹ van động mạch chủ, tăng áp động mạch phổi nhẹ, xơ vữa rải rác hệ động mạch cẳng chân.

Theo đánh giá của các bác sĩ chuyên khoa, đây là trường hợp nguy cơ rất cao. Người bệnh tuổi đã rất cao, cơ thể suy yếu, nhiều bệnh lý nội khoa kèm theo, trong khi tổn thương gãy xương đùi ở người cao tuổi vốn dễ gây biến chứng nặng và có thể tử vong nếu điều trị chậm trễ hoặc không phù hợp.

Sau hội chẩn, bà cụ được điều trị theo hương hồi sức tích cực, bù máu, điều chỉnh điện giải và nâng đỡ toàn trạng để có thể can thiệp phẫu thuật.

Quyết định mổ và sự hồi sinh của vận động

Sau 4 ngày, thể trạng của cụ khá hơn. Các bác sĩ đã trao đổi kỹ với gia đình, và hội chẩn toàn khoa thống nhất phẫu thuật thay khớp háng trái bán phần chuôi dài. Ca mổ do ThS.BSCKII Kiều Quốc Hiền, Trưởng khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình, trực tiếp thực hiện.

Theo các bác sĩ, ở người cao tuổi có xương loãng nặng, gãy vùng mấu chuyển xương đùi, phương pháp thay khớp háng chuôi dài giúp khớp vững và ổn định hơn, giảm đau rõ rệt và cho phép bệnh nhân vận động sớm. Đây là yếu tố then chốt để tránh các biến chứng nguy hiểm do nằm lâu như viêm phổi, loét tỳ đè, nhiễm trùng tiết niệu.

Kết quả sau mổ cho kết quả vượt mong đợi. Ngay ngày đầu sau phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, việc chăm sóc và vệ sinh thuận lợi hơn. Các bác sĩ Phục hồi chức năng hướng dẫn tập luyện sớm. Sau 10 ngày, vết mổ khô, hết đau, bệnh nhân đứng vững và tập đi lại tốt bằng khung tập đi.

BSCKII Kiều Quốc Hiền nhấn mạnh gãy đầu trên xương đùi nói chung và gãy liên mấu chuyển xương đùi nói riêng ở người cao tuổi, đặc biệt khi có nhiều bệnh lý kèm theo, là tổn thương nặng nề cần được xử trí sớm và chính xác. Lựa chọn đúng phương pháp điều trị không chỉ giúp giảm đau mà còn quyết định khả năng phục hồi vận động và chất lượng sống của người bệnh.

“Khi người cao tuổi bị chấn thương, gia đình cần đưa người bệnh tới cơ sở y tế sớm. Tại đây, bác sĩ không chỉ phát hiện tổn thương xương mà còn đánh giá đầy đủ các bệnh lý đi kèm như thiếu máu, rối loạn điện giải, hô hấp và tim mạch. Việc điều trị toàn diện chính là chìa khóa giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm và tránh những biến chứng đáng tiếc”, BSCKII Kiều Quốc Hiền khuyến cáo.