Hơn một giờ giành giật sự sống cho hai mẹ con sản phụ có rau tiền đạo trung tâm

Sản phụ có rau tiền đạo trung tâm trên nền mổ đẻ cũ rơi vào tình trạng nguy kịch, buộc các bác sĩ BV Đa khoa Đức Giang phải chạy đua với thời gian để giữ lại sự sống cho cả mẹ và con.

Ca mổ đầy kịch tính đã cứu sống cả hai mẹ con sản phụ

Các bác sĩ BV Đa khoa Đức Giang vừa tiếp nhận một ca bệnh đầy thách thức: Sản phụ có tiền sử mổ đẻ cũ và bị rau tiền đạo trung tâm - một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm nhất. Nguy cơ băng huyết và đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con luôn thường trực, đặc biệt ở sản phụ có tiền sử mổ lấy thai.

Vì thế, các bác sĩ xác định ngay từ đầu đây sẽ là một cuộc chạy đua thực sự với thời gian và sự sống.

Đưa sản phụ vào phòng mổ, các bác sĩ phải tính đến các kịch bản xấu nhất có thể xảy ra: mất máu nhiều, rối loạn đông máu, nguy cơ phải cắt tử cung để cứu mẹ.

Áp lực không chỉ đến từ tính chất ca bệnh, mà còn từ thời điểm đặc biệt – những ngày cuối năm, khi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn.

BSCK2 Nguyễn Thùy Trang, Trưởng khoa Sản, trực tiếp đảm nhận vai trò “đầu tàu” xử lý ca bệnh nguy hiểm này. Áp lực không nhỏ, nhưng với kinh nghiệm dày dạn và trình độ phẫu thuật vững vàng, bác sĩ Trang đã xử trí rau tiền đạo trung tâm một cách thận trọng, từng bước kiểm soát chảy máu. Kỹ thuật khâu tử cung kết hợp thắt động mạch được triển khai kịp thời, vừa cầm máu hiệu quả, vừa bảo tồn tử cung cho sản phụ – điều mà không phải ca rau tiền đạo trung tâm nào cũng có thể làm được.

Song song đó, ở “hậu trường” phòng mổ, BSCK2 Lê Nguyễn An, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức, đóng vai trò như một “nhạc trưởng” điều phối toàn bộ diễn biến sinh tồn của người bệnh.

Việc theo dõi sát huyết động, kiểm soát gây mê và hồi sức tích cực được thực hiện liên tục. Chiến lược truyền máu phù hợp, trong đó có chuẩn bị và sử dụng kịp thời chế phẩm máu nhóm AB+, đã giúp sản phụ vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất.

Ở phía bên kia bàn mổ, BSCK2 Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa Sơ sinh, sẵn sàng đón em bé ngay khi được lấy ra khỏi bụng mẹ. Những phút đầu đời của trẻ sơ sinh trong các ca sản khoa nguy cơ cao luôn tiềm ẩn rủi ro. Tuy nhiên, nhờ sự chăm sóc và can thiệp kịp thời, bé nhanh chóng ổn định, cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh.

Em bé chào đời khoẻ mạnh

Rồi khoảnh khắc được chờ đợi nhất cũng đến. Tiếng khóc chào đời vang lên trong phòng mổ không chỉ là dấu hiệu của một sinh linh khỏe mạnh, mà còn là phần thưởng quý giá cho những giờ phút căng thẳng tột cùng, cho mồ hôi, cho áp lực của đội ngũ y bác sĩ.

Ca mổ thành công, mẹ qua cơn nguy kịch, con an toàn – đó là “phần thưởng” lớn nhất đối với những người khoác áo blouse trắng trong những ngày cuối năm bận rộn.

Giữa những ngày cuối năm, câu chuyện tại BV Đa khoa Đức Giang không chỉ là một ca mổ thành công, mà còn là lát cắt xúc động về y đức, về tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của những “người hùng áo trắng”.

Với các thầy thuốc, “Tết” đôi khi không đo bằng thời khắc giao thừa, mà bằng những khoảnh khắc nhìn thấy bệnh nhân bình an, một sinh linh nhỏ được chào đời khỏe mạnh. Đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của nghề y – lặng thầm, áp lực, nhưng đổi lại là niềm hạnh phúc không gì sánh được.