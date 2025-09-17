Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Cơ sở y tế không khói thuốc là yêu cầu bắt buộc

Sáng 17/9, Lễ phát động Cuộc thi “Cơ sở y tế không khói thuốc lá” được tổ chức tại Bộ Y tế, nhằm phát huy tinh thần chủ động, tích cực của các cơ sở y tế trên cả nước trong việc xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, trong lành, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo Ban Tổ chức, hơn bất kỳ nơi nào khác, cơ sở y tế cần phải là một môi trường không khói thuốc tuyệt đối để bảo vệ người bệnh, nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân. Từ năm 2012, Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá đã quy định cấm hút thuốc hoàn toàn trong khuôn viên cơ sở y tế. Tuy nhiên, việc thực thi tại một số nơi vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “Mỗi làn khói thuốc trong bệnh viện không chỉ vi phạm quy định, mà còn là mối nguy trực tiếp với người bệnh, thầy thuốc và cộng đồng. Cơ sở y tế không khói thuốc không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà còn là tiêu chuẩn nghề nghiệp, thước đo văn hóa của bệnh viện và cam kết đạo đức của người thầy thuốc”.

Ông cũng dẫn chứng, thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây bệnh và tử vong hàng đầu với các bệnh lý nguy hiểm như ung thư phổi, tim mạch, đột quỵ. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, thuốc lá cướp đi 8 triệu sinh mạng mỗi năm. Riêng ở Việt Nam, có khoảng 84.500 ca tử vong mỗi năm, tương đương hơn 230 ca mỗi ngày.

Nhà báo Trần Tuấn Linh, Tổng Biên tập Báo Sức khỏe & Đời sống, đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, chia sẻ: “Để một quy định pháp luật thực sự đi vào đời sống, chỉ có quy định là chưa đủ. Quan trọng hơn là phải kiến tạo được một văn hóa không khói thuốc. Cuộc thi không chỉ ghi nhận đơn vị tuân thủ tốt, mà còn tôn vinh và nhân rộng các mô hình hiệu quả, sáng kiến thiết thực từ thực tiễn cơ sở”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tặng hoa Hội đồng chung khảo

Cuộc thi do Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá tổ chức. Đối tượng dự thi là các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa công lập tuyến tỉnh, thành phố, tuyến Trung ương và các bệnh viện trực thuộc trường đại học trên toàn quốc.

Cuộc thi gồm hai vòng. Vòng sơ khảo (từ 1/10 đến 31/10/2025) bao gồm phần thi trắc nghiệm trực tuyến, phần thi hồ sơ và phần thi video. Các đơn vị còn có thể vận động bình chọn trực tuyến để cộng điểm. Vòng chung khảo (16/11 đến 25/11/2025) sẽ lựa chọn 20 đơn vị xuất sắc thông qua chấm điểm hồ sơ, video và khảo sát thực tế nếu cần thiết.

Tổng cộng 20 giải thưởng sẽ được trao, trong đó có 1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng, 2 giải Nhì (15 triệu đồng/giải), 4 giải Ba (10 triệu đồng/giải) và 13 giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải). Các đơn vị đoạt giải còn nhận chứng nhận và cúp lưu niệm từ Ban Tổ chức.

Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2025 tại Hà Nội.