Phát Đạt khẳng định đã nộp xong thuế, phản hồi việc tạm hoãn xuất cảnh CEO

Phát Đạt khẳng định đã hoàn tất nghĩa vụ thuế từ ngày 24/9, trước gần một tuần khi Cục Thuế TP.HCM ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh CEO Bùi Quang Anh Vũ, cho rằng quyết định này “bất cập” và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp.

Chiều 4/10, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) phát đi thông cáo báo chí chính thức nhằm phản hồi các thông tin liên quan đến việc Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ bị cơ quan thuế TP.HCM đề nghị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Theo Phát Đạt, từ ngày 24/9/2025, doanh nghiệp đã khắc phục và hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế theo các quyết định cưỡng chế trước đó của Cục Thuế TP.HCM. Việc này đã được cơ quan thuế xác nhận bằng Công văn số 10807/QĐ-HCM-KĐT ngày 26/9/2025. Các công văn này cũng đã được công bố công khai trên website chính thức của công ty.

Phát Đạt cho biết, thời điểm Cục Thuế TP.HCM ban hành Thông báo số 9029/TB-TP.HCM ngày 30/9/2025 về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Bùi Quang Anh Vũ là sau gần một tuần kể từ khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Vì vậy, doanh nghiệp cho rằng thông báo này là “hoàn toàn bất cập”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Phát Đạt, cá nhân ông Vũ cũng như các bên liên quan.

Công ty cũng bày tỏ lo ngại việc sự việc bị hiểu sai hoặc bị lợi dụng có thể dẫn đến những thông tin sai lệch, gây hoang mang trong cộng đồng hơn 56.000 cổ đông hiện đang nắm giữ cổ phiếu PDR, qua đó gây tổn thất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phát Đạt khẳng định, Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ vẫn đang công tác bình thường và có nhiều lịch trình làm việc, hội thảo và gặp gỡ đối tác quốc tế trong thời gian tới.

“Công ty Phát Đạt cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, minh bạch trong hoạt động kinh doanh và luôn nỗ lực vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và cộng đồng”, thông cáo nêu rõ.