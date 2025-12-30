Pháp sư Peru đưa ra tiên đoán sốc về thế giới năm 2026

Nghi lễ đầu năm của các pháp sư Peru đưa ra loạt tiên tri gây chấn động: Tổng thống Mỹ Donald Trump lâm bệnh nặng, chiến sự Ukraine chấm dứt.

Các pháp sư tại Peru đã tụ họp vào hôm đầu tuần này trong nghi lễ đón năm mới thường niên để đưa ra những lời tiên đoán cho năm sắp tới, trong đó có dự báo về bệnh tật đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump và sự sụp đổ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

“Nước Mỹ nên chuẩn bị tinh thần, bởi ông Donald Trump sẽ lâm bệnh nặng”, pháp sư Juan de Dios Garcia tuyên bố khi cùng các pháp sư khác tập trung trên một bãi biển ở phía nam thủ đô Lima, khoác những chiếc áo poncho sặc sỡ và rắc hoa xuống cát.

Trong nghi lễ, các pháp sư mang theo những tấm áp phích cỡ lớn in hình các nhà lãnh đạo thế giới. Trên các bức ảnh đó, họ vung kiếm chéo nhau, đốt hương.

Bên cạnh ông Trump và ông Maduro, các pháp sư còn giơ cao hình ảnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo khác.

“Chúng tôi thấy ông Nicolas Maduro bị đánh bại”, ông Garcia nói. “Ông Nicolas Maduro sẽ phải chạy trốn khỏi Venezuela. Ông ta sẽ không bị bắt”.

Ở trong nước, ông Garcia dự đoán bà Keiko Fujimori – con gái cựu Tổng thống Alberto Fujimori – sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Peru, sau ba lần tranh cử không thành công trước đó.

“Người phụ nữ mơ ước lãnh đạo Peru – thông qua wachuma (loài cây thiêng của tổ tiên), tôi đã nhìn thấy rằng bà Keiko Fujimori sẽ trở thành tổng thống vào năm 2026”, ông nói.

Các pháp sư cũng đưa ra lời tiên đoán về hồi kết của cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. “Tôi thấy cuộc xung đột sẽ chấm dứt, họ sẽ kéo lên lá cờ hòa bình”, ông Garcia dự báo.

Nghi lễ này được tổ chức hằng năm vào cuối tháng 12. Trước đó, các pháp sư từng dự đoán cuộc chiến ở Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2023.

Theo Reuters