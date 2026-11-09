Tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng ở Ai Cập khiến 7 người chết, hơn 100 người bị thương

Hai đoàn tàu va chạm tại khu vực Giza, phía nam Cairo, khiến 7 người thiệt mạng và 112 người bị thương. Nhiều toa tàu lật nghiêng, hành khách mắc kẹt giữa đống kim loại biến dạng, buộc lực lượng cứu hộ phải huy động cần cẩu và máy móc hạng nặng để giải cứu.

Hai đoàn tàu va chạm ở phía nam thủ đô Cairo của Ai Cập hôm Chủ nhật, khiến nhiều toa tàu trật bánh, ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, theo thông tin từ giới chức nước này.

Cơ quan Đường sắt Ai Cập cho biết một đoàn tàu chạy từ Giza đến Fayoum đã đâm vào phía sau đoàn tàu khác đang di chuyển từ Cairo về phía nam, hướng tới thành phố Aswan.

Bộ Y tế Ai Cập thông báo có 112 người bị thương và đang được điều trị tại các bệnh viện trong khu vực Giza.

Các chấn thương được ghi nhận ở nhiều mức độ, từ bầm tím, trầy xước đến gãy xương tay chân, xương chậu và đốt sống. Một số nạn nhân bị rách da vùng đầu, mặt và chấn thương ngực.

Trong số những người bị thương, 45 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị. Bảy người khác dự kiến cũng sẽ được cho về trong thời gian tới.

Tổng thống Abdel-Fattah el-Sisi cho biết ông đang theo dõi vụ tai nạn “với sự quan ngại sâu sắc”, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra để “xử lý trách nhiệm bất kỳ cá nhân nào bị xác định có hành vi thiếu trách nhiệm”.

Các nhân chứng mô tả khung cảnh hỗn loạn trong quá trình cứu hộ sau vụ va chạm. Người dân địa phương, lực lượng cứu hộ và nhân viên đường sắt đã khẩn trương tiếp cận những hành khách mắc kẹt bên trong các toa tàu bị lật.

Anh Abdel Wahed Mohamed, 31 tuổi, đang ngồi tại một quán cà phê gần hiện trường khi tai nạn xảy ra, cho biết đoàn tàu đi Aswan đã dừng lại thì bị đoàn tàu chạy về Fayoum đâm từ phía sau.

“Vụ va chạm xảy ra vào khoảng 13h30. Sáu toa tàu bị lật”, anh kể, đồng thời cho biết các nạn nhân bị nhiều dạng thương tích, trong đó có chấn thương đầu và gãy xương tay chân.

Một nhân chứng khác, anh Ahmed Moussa, 25 tuổi, cho biết lực lượng cứu hộ đã phải đào bới bên dưới một toa tàu bị lật để tiếp cận những hành khách mắc kẹt.

“Có những người nằm chồng lên nhau bên trong toa tàu”, anh nói và cho biết đã nhìn thấy thi thể hai phụ nữ trong số các nạn nhân thiệt mạng.

Ông Taha Abdel Tawab, 43 tuổi, kể lại: “Tôi nhìn thấy một thanh niên rời khỏi đoàn tàu, trên tay bế thi thể người cha đã qua đời”.

Các phóng viên của hãng thông tấn AFP có mặt tại hiện trường ghi nhận nhiều toa tàu nằm ngổn ngang trên đường ray và khu đất nông nghiệp xung quanh.

Một toa tàu nằm nghiêng bên taluy đường sắt, trong khi một toa khác bị xé toạc do lực va chạm mạnh, để lộ những mảng kim loại biến dạng, ghế ngồi vỡ nát và đồ đạc của hành khách vương vãi.

Lực lượng cứu hộ sử dụng cần cẩu và máy móc hạng nặng để dựng lại các toa tàu bị lật. Trong khi đó, xe cứu thương liên tục đưa người bị thương đến các bệnh viện gần hiện trường.

Người dân trong các ngôi làng lân cận tập trung quanh khu vực hiện trường đã được phong tỏa, theo dõi hoạt động cứu hộ và thu dọn đống đổ nát kéo dài đến tối.

Theo nhân chứng địa phương Reda Kamel Labib, một trong những nạn nhân là cư dân của ngôi làng gần hiện trường. Ông chỉ trích công tác cứu hộ bị chậm trễ do hạ tầng giao thông trong khu vực không đáp ứng yêu cầu.

Lực lượng ứng cứu cùng những người có mặt tại hiện trường đã phối hợp đưa một nạn nhân ra khỏi đống đổ nát trong túi đựng thi thể màu đen.

Giới chức Ai Cập cho biết đã mở cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra tại khu vực Al-Ayyat, thuộc tỉnh Giza. Đây cũng là nơi từng xảy ra thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này.

Năm 2002, hơn 370 người thiệt mạng khi một vụ hỏa hoạn bùng phát trên đoàn tàu chở khách đi nghỉ lễ ở phía nam Cairo.

Đến năm 2009, nhiều vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra trong khu vực này đã khiến hàng chục người thiệt mạng.

Với dân số khoảng 110 triệu người, Ai Cập phụ thuộc lớn vào hệ thống đường sắt để phục vụ nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, mạng lưới đường sắt thuộc hàng lớn nhất châu Phi này liên tục xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người.

Trong thập kỷ qua, Ai Cập đã đầu tư hàng tỷ USD để hiện đại hóa hạ tầng giao thông, bao gồm xây dựng các tuyến đường cao tốc và đường sắt tốc độ cao mới. Dù vậy, phần lớn mạng lưới đường sắt cũ kỹ của nước này vẫn chưa được cải tạo toàn diện.

Theo AFP