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Hai máy bay huấn luyện Philippines va chạm trên không, 4 phi công thiệt mạng

Thu Thủy
Thu Thủy

Không quân Philippines đã đình chỉ bay toàn bộ máy bay SF-260 sau vụ 2 chiếc va chạm, rơi tại tỉnh Batangas hôm 23/10, khiến 4 phi công thiệt mạng. Đây là tai nạn chết người thứ 2 liên quan đến dòng máy bay này tại Philippines trong năm nay.

Khoảnh khắc hai máy bay bị va chạm trước khi rơi. Ảnh: Singtao.
Khoảnh khắc hai máy bay bị va chạm trước khi rơi. Ảnh: Singtao.

Theo thông báo ngày 24/10 của quân đội Philippines, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 23/10, khi hai máy bay hạng nhẹ SF-260 thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên không phận một căn cứ không quân tại thành phố Lipa, tỉnh Batangas, trên đảo Luzon.

Theo Reuters, vụ tai nạn xảy ra tại căn cứ không quân Fernando, thuộc tỉnh Batangas, miền nam Philippines. Hai máy bay đã gặp nạn trong lúc thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện và rơi xuống khu vực bên trong căn cứ.

Hai máy bay được cho là đã va chạm giữa không trung rồi rơi xuống đất, khiến cả 4 phi công trên hai chiếc thiệt mạng. Quân đội chưa công bố danh tính các nạn nhân cũng như số người cụ thể trên từng máy bay tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Ngay sau vụ việc, Không quân Philippines đã ra lệnh đình chỉ hoạt động bay của toàn bộ phi đội SF-260 để phục vụ điều tra và bảo đảm an toàn. Nhà chức trách đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm và tai nạn.

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Phi đội SF-260 của Không quân Philippines. Ảnh: EPA.

SF-260 là dòng máy bay hạng nhẹ một động cơ do Italy sản xuất, được Không quân Philippines sử dụng chủ yếu để huấn luyện bay cơ bản cho phi công.\

Hồi tháng 5 năm nay, một chiếc SF-260 khác cũng đã bị rơi tại tỉnh Benguet, trên đảo Luzon, khiến hai người trên máy bay thiệt mạng.

Hai vụ tai nạn trong cùng một năm khiến vấn đề an toàn khai thác dòng máy bay huấn luyện này trở thành mối quan tâm của Không quân Philippines. Tuy nhiên, hiện chưa có kết luận cho thấy hai vụ việc có cùng nguyên nhân. Cuộc điều tra mới nhất sẽ quyết định thời điểm phi đội SF-260 được phép hoạt động trở lại.

Không quân Philippines cho biết đã mở cuộc điều tra chuyên sâu để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Trong thời gian chờ kết quả điều tra, toàn bộ hoạt động bay huấn luyện của phi đội SF-260 sẽ bị đình chỉ nhằm bảo đảm an toàn cho các chuyến bay tiếp theo.

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Mẫu SF-260TP làm nhiệm vụ huấn luyện và cường kích hạng nhẹ. Ảnh: Singtao.

Được biết, Không quân Philippines có tất cả 36 chiếc SF-360, bao gồm 8 chiếc SF-260FH/F là máy bay huấn luyện cơ bản, được mua mới trong gói hợp đồng năm 2010–2011 và 18 chiếc SF-260TP: phiên bản sử dụng động cơ turbine, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và có thể đảm nhiệm một số nhiệm vụ tiến công hạng nhẹ.

Theo Singtao

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Từ khóa:

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