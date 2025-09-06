OpenAI dự kiến ​​doanh nghiệp sẽ "đốt" 115 tỷ USD vào năm 2029

VietTimes - Động thái này nhằm mục đích củng cố cơ sở hạ tầng để hỗ trợ sự phát triển của các công nghệ AI tiên tiến, đặc biệt là chatbot phổ biến ChatGPT.

Công ty nghiên cứu AI hàng đầu thế giới OpenAI dự kiến sẽ tăng mạnh mức chi tiêu lên tới 115 tỷ USD đến năm 2029, một con số cao hơn 80 tỷ USD so với dự báo trước đó. Theo báo cáo của The Information, động thái này nhằm mục đích củng cố cơ sở hạ tầng để hỗ trợ sự phát triển của các công nghệ AI tiên tiến, đặc biệt là chatbot phổ biến ChatGPT.

Theo báo cáo, OpenAI đang "đốt tiền" với tốc độ chóng mặt. Công ty này dự kiến sẽ chi hơn 8 tỷ USD trong năm nay, cao hơn 50% so với dự báo ban đầu. Mức chi tiêu dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên hơn 17 tỷ USD vào năm tới, và tiếp tục tăng mạnh lên 35 tỷ USD vào năm 2027 và 45 tỷ USD vào năm 2028.

Để kiểm soát chi phí khổng lồ này, OpenAI đang tìm cách phát triển chip máy chủ trung tâm dữ liệu và cơ sở vật chất riêng của mình. Công ty dự kiến sẽ sản xuất chip AI đầu tiên vào năm tới thông qua hợp tác với gã khổng lồ bán dẫn Broadcom. Tờ Financial Times đưa tin, những con chip này sẽ được sử dụng nội bộ để cung cấp năng lượng cho các mô hình AI của OpenAI thay vì bán ra cho khách hàng.

Ngoài việc tự sản xuất chip, OpenAI cũng tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây để đảm bảo có đủ năng lực tính toán.

Vào tháng 7, công ty đã mở rộng hợp tác với Oracle trong một dự án trị giá lên tới 500 tỷ USD.

OpenAI cũng đã thêm Google Cloud vào danh sách các nhà cung cấp năng lực tính toán của mình, cho thấy một chiến lược đa dạng hóa và mở rộng quy mô mạnh mẽ.

Sự gia tăng chi tiêu này của OpenAI phản ánh cuộc đua gay gắt trong lĩnh vực AI. Công ty đang tìm cách duy trì vị thế dẫn đầu bằng cách đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng và công nghệ cốt lõi, từ đó giảm phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài và tối ưu hóa hiệu suất của các mô hình AI. Điều này cũng cho thấy OpenAI sẵn sàng chi tiêu lớn để biến những tham vọng AI của mình thành hiện thực.

Theo Reuters