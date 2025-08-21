CMC OpenAI vừa ra mắt được CMC xây dựng trên nền tảng công nghệ lõi nào?

Tập đoàn Công nghệ CMC vừa chính thức giới thiệu Công ty CMC OpenAI (C-OpenAI) chiều 21/8. Đây được xem là bước tiến chiến lược quan trọng, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình làm chủ công nghệ AI của Việt Nam.

Hành trình 32 năm và tầm nhìn công nghệ AI

Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển không ngừng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, CMC đã xây dựng được vị trí là một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Chia sẻ với VietTimes, đại diện CMC cho biết trong bối cảnh công nghệ AI trở thành động lực thúc đẩy cuộc cách mạng công nghiệp mới, CMC đã xác định phải chủ động làm chủ và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực này.

"Việc thành lập Công ty CMC OpenAI chính là kết tinh của chiến lược này, hiện thực hóa tầm nhìn “AI-X: Kết nối trí tuệ, tạo dựng tương lai” với mục tiêu phát triển các công nghệ AI mang bản sắc Việt, góp phần hiện thực hóa các nhiệm vụ quốc gia về AI theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị", đại diện CMC cho biết.

Phát biểu tại lễ ra mắt công ty CMC OpenAI, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhận xét: CMC OpenAI là một doanh nghiệp Việt Nam với lợi thế là dữ liệu Việt Nam, là những bài toán Việt Nam, là mã nguồn mở AI và lợi thế bản thân là con người Việt Nam, là trí tuệ Việt Nam. Sự linh hoạt, kích ứng của văn hóa Việt Nam vốn là cái cần nhất và quan trọng nhất của thời đại mà công nghệ đang tạo ra những thay đổi nhanh chóng và có tính đột phá. CMC đặt cược vào AI là một quyết định chiến lược đúng đắn.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận xét về sự ra đời của công ty CMC OpenAI

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn CMC OpenAI thành công không chỉ về mặt công nghệ, mà còn trong việc giải quyết các bài toán chiến lược như nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng đội ngũ nhân lực, quản trị quốc gia và chuyển đổi số chính quyền.

Xây dựng trên nền tảng hơn 25 công nghệ lõi

CMC OpenAI được xây dựng trên nền tảng hơn 25 công nghệ lõi AI do CMC phát triển, bao gồm các lĩnh vực như Computer Vision, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), Xử lý giọng nói và Datalakehouse. Đây là những công nghệ đã được triển khai thương mại hóa và được công nhận trên các bảng xếp hạng quốc tế, thể hiện năng lực nghiên cứu và phát triển đạt chuẩn toàn cầu của Tập đoàn.

Đại diện CMC cho biết, việc vận hành trên hạ tầng CMC Cloud và các trung tâm dữ liệu hiện đại giúp CMC OpenAI đảm bảo tối ưu hóa chủ quyền dữ liệu Việt Nam với độ tin cậy và an toàn cao.

Công ty đề ra mục tiêu ứng dụng AI vào những lĩnh vực trọng yếu như trợ lý ảo pháp lý quốc gia, trợ lý ảo công dân, giáo dục, y tế, tài chính – ngân hàng, sản xuất và hành chính công. Mục tiêu lớn hơn là đưa AI Việt Nam phục vụ người Việt, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội và nền kinh tế.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch điều hành Tập đoàn CMC khẳng định: “Từ những ngày đầu có giấc mơ đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới đến nay, CMC kiên định con đường chuyển đổi số và AI. Việc ra đời CMC OpenAI là kết tinh trí tuệ Việt, nền tảng Việt và khát vọng Việt, mở ra thời kỳ kỷ nguyên AI toàn diện cho đất nước”.

Ông Nguyễn Trung Chính chia sẻ về tầm nhìn của CMC trong lĩnh vực AI

Với việc ra mắt công ty chuyên về AI, CMC cam kết hướng tới các mục tiêu phát triển chiến lược bao gồm: Đến năm 2028, trở thành tập đoàn chuyển đổi số và AI toàn cầu với doanh thu trên 1 tỷ USD và quy mô đội ngũ hơn 10.000 nhân sự, trong đó 40% thuộc lĩnh vực AI; Đến năm 2030, lọt vào top 5 doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu Việt Nam, có năng lực cạnh tranh ngang tầm quốc tế.

Việc thành lập C-OpenAI tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động chiến lược ấn tượng trong năm 2025 của CMC, từ sáng kiến chuyển đổi AI-X, phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ hiện đại, đa dạng hóa hợp tác quốc tế, đến việc đặt nền móng vững chắc cho tương lai công nghệ Việt Nam.