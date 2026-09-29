Ông Zelensky: Triều Tiên chuẩn bị triển khai thêm 10.000 binh sĩ đến Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hơn 8.000 binh sĩ Triều Tiên đang ở Nga và khoảng 10.000 quân khác đang được chuẩn bị để triển khai.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm đầu tuần cho biết hơn 8.000 binh sĩ Triều Tiên hiện có mặt trên lãnh thổ Nga, trong khi Moscow và Bình Nhưỡng đang chuẩn bị triển khai thêm khoảng 10.000 quân.

Dẫn “những dữ liệu mới” về việc Triều Tiên đưa quân sang Nga, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng một lực lượng mới đang được tuyển chọn để huấn luyện, sau đó được điều tới Nga.

Hồi tháng 8, Tổng thống Ukraine cho biết có tới 50.000 binh sĩ Triều Tiên có thể được đưa sang chiến đấu cho Nga. Ông đồng thời kêu gọi Hàn Quốc hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực phòng không.

Hàn Quốc hồi tháng 7 công bố gói viện trợ trị giá 100 triệu USD cho Ukraine, nhưng không bao gồm vũ khí sát thương.

Phát biểu mới của ông Zelensky được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Seoul và Kiev xảy ra bất đồng liên quan đến việc nhà lãnh đạo Ukraine công bố thông tin rằng Ukraine đã chuyển giao hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt giữ cho Hàn Quốc.

Seoul bày tỏ lấy làm tiếc về việc thông tin được công khai, cho rằng hai bên đã có thỏa thuận giữ kín việc chuyển giao. Hàn Quốc sau đó cũng triệu tập đại diện ngoại giao Ukraine để phản đối điều mà nước này gọi là tuyên bố sai từ Văn phòng Tổng thống Ukraine, trong đó phủ nhận sự tồn tại của thỏa thuận bảo mật.

Theo ước tính của Ukraine và Hàn Quốc, Triều Tiên đã đưa khoảng 14.000-15.000 binh sĩ sang hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine kể từ năm 2024. Phần lớn lực lượng này được triển khai tới khu vực Kursk, nơi họ hỗ trợ Nga đẩy lùi cuộc đột kích của Ukraine.

Ngoài nhân lực, Bình Nhưỡng được cho là đã cung cấp cho Nga hàng triệu quả đạn pháo và đạn cối, cùng tên lửa đạn đạo, các hệ thống pháo tầm xa và pháo phản lực phóng loạt, theo đánh giá của Ukraine và các nguồn độc lập.

Theo Reuters