Thủ tướng chỉ rõ loạt điểm nghẽn về dữ liệu, công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 28/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo sau khi kiện toàn theo quyết định số 208 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ vẫn còn các nhiệm vụ quá hạn, trong đó có nhiều nhiệm vụ quá hạn kéo dài, chưa có giải pháp khắc phục triệt để.

Theo Thủ tướng, tạo lập, kết nối và chia sẻ dữ liệu tiếp tục là điểm nghẽn lớn. Việc cắt giảm thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu còn hạn chế, vẫn có tình trạng yêu cầu người dân nộp hồ sơ giấy dù thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu. Cổng Dịch vụ công quốc gia cũng chưa vận hành hiệu quả như kỳ vọng.

Việc phê duyệt, triển khai các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược tại một số bộ, cơ quan còn lúng túng; thương mại hóa kết quả nghiên cứu gặp khó khăn. Hệ thống phòng thí nghiệm chưa được đầu tư đồng bộ, liên thông và dùng chung. Nhiều nhiệm vụ khoa học, công nghệ tại địa phương chưa xuất phát từ nhu cầu thị trường, doanh nghiệp, chưa xác định rõ sản phẩm đầu ra và địa chỉ ứng dụng.

Đáng chú ý, còn 35 bộ, cơ quan, địa phương chưa thực hiện chính sách hỗ trợ người làm chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định 179 Phân bổ, giao dự toán và giải ngân kinh phí khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026 đạt thấp, trong khi khả năng hấp thụ nguồn lực còn hạn chế.

Thủ tướng cũng lưu ý các rủi ro về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và tình trạng thiếu nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, an ninh mạng, dữ liệu lớn.

Khẩn trương hoàn thành 27 nhiệm vụ quá hạn

Về xử lý các nhiệm vụ chậm, muộn, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thành dứt điểm 27 nhiệm vụ quá hạn. Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo, triển khai quyết liệt, bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới.

Về hoàn thiện thể chế, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đề xuất phương án xử lý các vướng mắc, điểm nghẽn, rào cản về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/10.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ, trình Chính phủ trong tháng 10/2026.

Về hạ tầng số, cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu các bộ Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Tài chính cùng Tòa án nhân dân tối cao tập trung nguồn lực, xử lý dứt điểm các tồn tại trong xây dựng các cơ sở dữ liệu được giao.

Trong đó, ưu tiên tạo chuyển biến rõ nét đối với cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo, cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và y tế, hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Cơ sở dữ liệu bản án, quyết định phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027.



Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Ảnh: VGP.

Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thiện Khung quản trị dữ liệu, xác định rõ cơ quan chủ quản và trách nhiệm cập nhật; định kỳ đối soát giữa các cơ sở dữ liệu, xử lý tình trạng dữ liệu không thống nhất. Khung kiến trúc số của các bộ, cơ quan, địa phương phải được ban hành trước ngày 29/1/2027.

Bộ Tài chính được giao phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an đẩy mạnh thu hút các dự án FDI quy mô lớn về trung tâm dữ liệu, trung tâm tính toán hiệu năng cao, gắn với chuyển giao công nghệ và bảo đảm an ninh dữ liệu.

Đề xuất cơ chế ưu đãi, rút ngắn thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền trong tháng 11/2026. Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo triển khai quy hoạch, các dự án điện để bảo đảm đủ năng lượng cho phát triển, đặc biệt là cho các trung tâm dữ liệu.

Đẩy nhanh tích hợp giấy tờ, dịch vụ công lên VNeID

Về cắt giảm thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và Đề án 06, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khắc phục các vấn đề về an ninh mạng, triển khai đồng bộ học bạ, văn bằng, chứng chỉ để tích hợp trên VNeID trước ngày 30/10/2026.

Bộ này đồng thời phải chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm sạch, gắn số định danh cho 12 triệu dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trên VNeID trong cùng thời hạn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Công an đẩy nhanh đồng bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tích hợp trên VNeID, đồng thời hướng dẫn địa phương kết nối với hệ thống định danh điện tử để người dân được hưởng mức ưu đãi giảm phí, lệ phí theo Nghị quyết 66.22.

Bộ Khoa học và Công nghệ phải hoàn thành thẩm định hệ thống cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng và tổ chức triển khai chữ ký số miễn phí trên VNeID trước ngày 15/10.

Bộ Công an được giao bảo đảm Cổng Dịch vụ công quốc gia mới và Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính vận hành ổn định, an toàn; xử lý dứt điểm các lỗi kỹ thuật và hoàn thành tích hợp 82 thủ tục hành chính thiết yếu trước ngày 31/10.

Bộ Tư pháp phải đề xuất giải pháp tổng thể về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/10.

Mỗi nhiệm vụ công nghệ chiến lược phải tạo giá trị thực chất

Về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan tiếp tục đề xuất, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, bảo đảm mỗi nhiệm vụ phải tạo ra giá trị và có đóng góp thực chất cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với 14 nhiệm vụ đã được phê duyệt, các bộ trưởng phải khẩn trương tuyển chọn tổ chức chủ trì để triển khai. Với 8 nhiệm vụ đã được thẩm định đủ điều kiện, các bộ, cơ quan phải hoàn thành phê duyệt trước ngày 15/10.

Bộ Công Thương được giao chủ trì xây dựng phương án thí điểm tạo đơn hàng đầu tiên cho sản phẩm công nghệ chiến lược, trình cấp có thẩm quyền trong quý II/2027.

Bộ Khoa học và Công nghệ phải rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đồng thời đề xuất sửa đổi, hoàn thiện quy định về sàn giao dịch khoa học công nghệ, báo cáo Thủ tướng trong tháng 10/2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu nghiên cứu cơ chế vận hành dùng chung các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, hoàn thành trong quý I/2027.

Mô hình liên kết “3 Nhà” được định hướng đổi mới theo hướng bộ, ngành và doanh nghiệp chủ động đặt bài toán; viện, trường nghiên cứu; Nhà nước kiến tạo, chia sẻ rủi ro và tham gia một phần ngân sách.

Siết kỷ luật giải ngân, thúc đẩy kinh tế số

Về sử dụng kinh phí, vốn đầu tư và các nguồn lực, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, hạn chế tối đa chuyển nguồn. Vốn từ những đơn vị giải ngân chậm có thể được điều chuyển sang nơi có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu các cơ chế đột phá, xử lý các điểm nghẽn về tài chính và giải ngân kinh phí cho khoa học công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, tháo gỡ vướng mắc về cơ chế định giá, chuyển giao, góp vốn và sử dụng quyền sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm, hoàn thành trong tháng 11/2026.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: VGP.

Về thúc đẩy kinh tế số, xã hội số gắn với tăng trưởng, năng suất và năng lực cạnh tranh, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương xác định rõ điểm nghẽn, bài toán cần giải quyết, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; lấy doanh nghiệp làm trung tâm, tham gia trong toàn bộ quá trình.

Doanh nghiệp được xác định là trung tâm, tham gia xuyên suốt quá trình từ xác định nhu cầu, đặt hàng, nghiên cứu, lựa chọn công nghệ, đầu tư, thử nghiệm đến thương mại hóa và phát triển thị trường.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan nỗ lực, quyết tâm, hành động quyết liệt hơn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu hai con số trong năm 2026.

