Drone Ukraine đánh đường sắt Nga, hàng chục toa tàu trật bánh

Một loạt cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào đường sắt tại tỉnh Bryansk khiến 28 toa tàu trật bánh và hoạt động đường sắt tạm thời gián đoạn, theo giới chức Nga.

Hơn một chục toa tàu đã trật bánh sau một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các tuyến đường sắt ở tỉnh Bryansk của Nga, theo quyền Thống đốc địa phương.

Các cuộc tập kích bằng drone của Ukraine đã làm hư hại một cây cầu đường sắt và đường ray tại ba địa điểm ở tỉnh Bryansk, khiến nhiều đoàn tàu trật bánh, quyền Thống đốc Egor Kovalchuk cho biết hôm 28/9. Không có thương vong được ghi nhận, ông nói thêm.

Một phần cây cầu trên tuyến đường sắt Dyatkovo–Lyudinovo bị sập, khiến 10 toa tàu trật khỏi đường ray. Trong một vụ tấn công khác tại huyện Unecha, thêm 18 toa tàu chở hàng rỗng bị trật bánh, theo ông Kovalchuk.

Công tác sửa chữa tại khu vực Unecha sẽ bắt đầu sau khi lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga kiểm tra hiện trường để đảm bảo an toàn.

Một cuộc tấn công thứ ba cũng làm hư hại đường ray tại huyện Navlya, nhưng không gây gián đoạn hoạt động tàu hỏa và không có người bị thương, vị thống đốc cho biết.

Cơ quan đường sắt Nga sau đó xác nhận hoạt động tàu hỏa tại khu vực đã tạm thời bị gián đoạn. Các tuyến xe buýt đã được bố trí để thay thế trong thời gian sửa chữa, trong khi công việc khắc phục tại địa điểm bị hư hại đã được triển khai.

Ukraine gia tăng tập kích đường sắt Nga

Kiev đã ngày càng nhắm mục tiêu vào hệ thống đường sắt Nga trong những tháng gần đây.

Hồi tháng 6, một drone đánh trúng đầu máy của đoàn tàu chở khách chạy tuyến Moscow–Simferopol, khiến lái phụ thiệt mạng và lái chính bị thương.

Cũng trong tháng đó, một drone khác đánh trúng cabin của một đoàn tàu đi lại tại ga Peschaniki ở tỉnh Bryansk, khiến lái phụ bị thương.

Một vụ tấn công khác hồi tháng 3 đã làm hư hại cabin một đoàn tàu ở thị trấn Suzemka. Không có người bị thương trong vụ việc và hoạt động đường sắt cuối cùng vẫn được duy trì.

Mới tuần trước, một drone Ukraine cũng tấn công một đoàn tàu chở khách ở tỉnh Samara, cách biên giới Nga - Ukraine hơn 500 km.

Thống đốc Vyacheslav Fedorishchev cho biết hôm 26/9 rằng cuộc tấn công làm hư hại đầu máy điện và toa đầu tiên của đoàn tàu. Tuy nhiên, đoàn tàu không bị trật bánh và không có hành khách nào bị thương.

Moscow từ lâu cáo buộc Kiev sử dụng các chiến thuật mà Nga gọi là “khủng bố”, đồng thời cố tình nhắm vào dân thường và những người không tham chiến nhằm gieo rắc sợ hãi trong xã hội Nga.

Nga cũng cho rằng các cuộc tấn công này xuất phát từ tình thế ngày càng khó khăn của Ukraine trên chiến trường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hồi đầu tháng cảnh báo các nước hậu thuẫn Ukraine đã tạo ra một “con quái vật” có thể cuối cùng hoạt động ngoài tầm kiểm soát và đe dọa tính mạng dân thường phương Tây khi tiến hành các vụ tấn công mà Moscow coi là khủng bố.

Nga đã đáp trả bằng cách tăng cường các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và các cơ sở quốc phòng của Ukraine.

Moscow đồng thời đẩy mạnh các biện pháp gây gián đoạn hoạt động vận tải biển của Ukraine trên Biển Đen cũng như nguồn cung nhiên liệu tại một số khu vực khác của nước này, những lĩnh vực mà Nga cho rằng có vai trò quan trọng đối với hoạt động hậu cần quân sự của Kiev.

Theo RT