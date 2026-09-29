Ông Trump nổi giận bác tin nhượng bộ Iran, gọi thỏa thuận hạt nhân là “trò lừa bịp”

Tổng thống Donald Trump bác thông tin Mỹ sẵn sàng nới lỏng trừng phạt để đổi lấy nhượng bộ hạt nhân từ Iran, trong lúc đàm phán giữa Washington và Tehran được nối lại và căng thẳng tại eo biển Hormuz chưa hạ nhiệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin cho rằng Washington sẵn sàng nới lỏng các lệnh trừng phạt để đổi lấy những bước đi từ Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận việc đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào với Iran, sau khi các cuộc đàm phán gián tiếp giữa hai bên được nối lại tại New York hôm 28/9, trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo Iran cách đây 7 tháng.

Ông Trump lên mạng xã hội bác bỏ một bài viết của Axios, trong đó nói rằng ông sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt và giải phóng các khoản tiền của Iran đang bị phong tỏa để đổi lấy những “bước đi cụ thể của Iran” liên quan đến chương trình hạt nhân. Hãng AP cũng đưa tin tương tự vào sáng sớm 29/9, dẫn lời các quan chức Mỹ.

“Điều này không đúng. Tôi chẳng đề nghị họ bất cứ thứ gì! Câu chuyện của Axios, cũng giống như phần lớn những câu chuyện khác, là một TRÒ LỪA BỊA, chỉ nhằm thỏa mãn ‘Hội chứng rối loạn Trump’ của họ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ “câu chuyện giả mạo” này.

Theo Reuters, các quan chức Mỹ và Iran đã có những cuộc tiếp xúc riêng với các bên trung gian bên lề cuộc họp. Hai bên được cho là sẽ tập trung thảo luận về một đề xuất sửa đổi mà Tehran đưa ra hồi tuần trước, trong thời gian diễn ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Hôm 27/9, ông Trump xác nhận ông đã bác đề xuất ngừng bắn kéo dài 7 ngày của Iran. Theo đề xuất này, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Ông Trump cho rằng Washington cần một thỏa thuận tốt hơn.

Tổng thống Mỹ nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của ông là phá bỏ chương trình hạt nhân của Iran và đảm bảo Tehran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Iran, trong khi đó, khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn vì mục đích hòa bình, đồng thời cho rằng quyền làm giàu uranium là quyền của một quốc gia có chủ quyền.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz

Tình hình quanh eo biển Hormuz vẫn căng thẳng, trong bối cảnh hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn, đẩy giá năng lượng trên toàn cầu tăng cao.

Hôm 24/9, một thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng sau khi một vật thể bay đánh trúng tàu hàng Cape Dao mang cờ Antigua và Barbuda.

Iran chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, Tehran trước đó đã cảnh báo các tàu đi qua eo biển Hormuz không sử dụng những tuyến hàng hải mà nước này cho là “bất hợp pháp” do Hải quân Mỹ chỉ định.

Diễn biến mới nhất cho thấy dù các kênh ngoại giao Mỹ - Iran đã được nối lại, bất đồng giữa hai bên vẫn rất lớn, đặc biệt xoay quanh chương trình hạt nhân của Tehran, các lệnh trừng phạt của Washington và quyền kiểm soát hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Theo RT