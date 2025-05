Ông Trump tuyên bố sẽ nhờ Trung Quốc hỗ trợ giải quyết xung đột Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận ông có thể sẽ tìm đến sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông đặc biệt tin rằng Trung Quốc có thể giúp thu hẹp khoảng cách giữa lập trường của Moscow và Kiev, tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra.

“Đó là điều tự nhiên để yêu cầu”, ông Trump nói khi được một nhà báo hỏi liệu ông có ý định nhờ Trung Quốc làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine hay không. “Tôi nghĩ vậy, có”, ông trả lời.

Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh gần đây đang trở nên căng thẳng do quyết định của ông Trump áp mức thuế cao tới 145% lên hàng hóa Trung Quốc. Tổng thống Mỹ viện dẫn lý do an ninh quốc gia và sự mất cân bằng thương mại để biện minh cho hành động này. Đáp lại, Bắc Kinh cáo buộc Washington “bắt nạt kinh tế” và áp thuế trả đũa 125% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu.

Dù vậy, trong tuyên bố hôm 8/5, ông Trump vẫn bày tỏ hy vọng hai nước có thể giải quyết bất đồng và đạt được một “thỏa thuận” mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Bộ Thương mại Trung Quốc tuần trước cho biết đang cân nhắc khả năng nối lại đàm phán thương mại với Mỹ, nhưng nhấn mạnh rằng Washington cần thể hiện “thiện chí” bằng cách gỡ bỏ các mức thuế nếu muốn có đối thoại thực chất.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra vào thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm chính thức tới Nga. Ông Tập nằm trong số hơn hai chục nguyên thủ quốc gia dự kiến sẽ tham dự các sự kiện tại Moscow nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức của Liên Xô. Trong chuyến thăm này, ông Tập cũng đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trước khi bước vào đàm phán, ông Tập đã ca ngợi mối quan hệ gần gũi giữa hai quốc gia và khẳng định rằng Trung Quốc sẵn sàng “cùng với Nga gánh vác trách nhiệm đặc biệt, với tư cách là các cường quốc thế giới và thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với “những xu hướng tiêu cực của hành động đơn phương và cưỡng ép bằng sức mạnh”.