Ông Trump sắp tung ra điện thoại thông minh T1 mang phong cách riêng

Từ thiết kế ngoại hình, tính năng cho đến triết lý sản phẩm, tất cả đều toát lên phong cách chính trị và thương mại đặc trưng kiểu “Trump”.

Trước hết, thiết kế ngoại hình của điện thoại Trump Mobile mang đậm tính biểu tượng hóa. Máy sử dụng vỏ ngoài màu vàng nhám, màn hình hiển thị khẩu hiệu tranh cử nổi tiếng "Make America Great Again" (Hãy làm nước Mỹ vĩ đại trở lại - MAGA). Thiết kế tổng thể mang đậm sắc thái chính trị và văn hóa, nhằm thu hút người ủng hộ ông Trump và những khách hàng có khuynh hướng chính trị tương tự.

Mặt sau in dòng chữ “T1” cùng quốc kỳ Mỹ. Cụm 3 camera sau bố trí hình chữ nhật bo góc, gồm 3 vòng tròn, khá giống thiết kế camera sau của iPhone. Logo T1 lấy cảm hứng từ chữ “T” in hoa, to và dày, tượng trưng cho “Trump”, kèm theo một số 1 nhỏ với các chấm nhỏ màu đỏ ở góc dưới bên phải – có vẻ như là cách điệu từ hình ảnh cờ Mỹ.

Mặt trước và mặt sau của T1 Phone. Ảnh: Sohu.



Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng logo này giống với logo Công ty công nghệ Trung Quốc Smartisan Technology của La Vĩnh Hạo (Luo Yonghao), cũng là phong cách chữ “T”.

Nhiều người còn gắn thẻ La Vĩnh Hạo, nói đùa rằng ông nên làm gương mặt đại diện cho chiếc điện thoại này.

Tuy nhiên, phần lớn phản hồi lại là tiêu cực, nhiều người cho rằng thiết kế này giống như trộn lẫn giữa Android và Apple, hoặc lo ngại đây sẽ là một sản phẩm đắt đỏ nhưng không xứng đáng.

Theo thông tin, giá bán dự kiến chiếc T1 là 499 USD và sản phẩm sẽ được ra mắt vào tháng 9 tới.

Logo của T Phone khá giống của Smartisan. Ảnh: Sohu.



Ngoài ra, công ty quản lý thương hiệu DTTM Operations LLC do ông Trump kiểm soát đã chính thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, mở rộng phạm vi sử dụng của "TRUMP" và "T1" sang các lĩnh vực viễn thông, phụ kiện di động, bao gồm cả sản phẩm điện thoại.

Trump Mobile quảng cáo rao bán T1 Phone. Ảnh: Sohu.



Điều này cho thấy Trump Group đang tích cực mở rộng bản đồ kinh doanh, đưa thương hiệu Trump thâm nhập vào lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là ngành viễn thông và thiết bị di động.