BBC gửi thư xin lỗi ông Donald Trump

BBC xin lỗi ông Donald Trump vì chỉnh sửa sai lệch bài phát biểu năm 2021, sau khi ông đe dọa kiện 1 tỷ USD. Sự cố dẫn đến nhiều lãnh đạo BBC từ chức.

Đài truyền hình quốc gia Anh cho biết họ “thành thật lấy làm tiếc” vì đã chỉnh sửa đánh lừa người xem về bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đài BBC cho biết họ đã gửi lời xin lỗi tới ông Donald Trump vì phát sóng một phim tài liệu có phần chỉnh sửa sai lệch bài phát biểu mà ông đưa ra ngay trước vụ bạo loạn tại Điện Capitol vào năm 2021.

Nhà đài công lập của Anh trước đó thừa nhận rằng một tập thuộc loạt chương trình Panorama phát sóng năm 2024 “đã tạo ra ấn tượng sai lầm rằng Tổng thống Trump đã trực tiếp kêu gọi hành động bạo lực” đối với những người ủng hộ ông đã xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6/1/2021.

Một người phát ngôn của BBC cho biết tối 13/11 rằng Chủ tịch Samir Shah của đài đã gửi thư cá nhân tới Nhà Trắng “để nói rõ với Tổng thống Trump rằng ông và tập đoàn BBC lấy làm tiếc”, đồng thời cam kết sẽ không phát lại bộ phim tài liệu này trên bất kỳ nền tảng nào.

“Trong khi BBC chân thành lấy làm tiếc về cách đoạn video được biên tập, chúng tôi phản đối mạnh mẽ việc cho rằng điều này có thể là cơ sở cho một đơn kiện phỉ báng”, người phát ngôn nói.

Ông Trump, người từ lâu phủ nhận kích động vụ bạo loạn Capitol và cáo buộc truyền thông tung tin dối trá, đã đe dọa kiện BBC đòi 1 tỷ USD (758 triệu bảng) trừ khi nhà đài xin lỗi, rút lại bộ phim tài liệu và bồi thường cho ông. Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi BBC là một “cỗ máy tuyên truyền cánh tả”.

Bê bối này đã dẫn đến việc Tổng giám đốc BBC Tim Davie và Giám đốc Tin tức Deborah Turness từ chức. Nhiều nghị sĩ Anh chỉ trích nhà đài, trong đó lãnh đạo đảng Bảo thủ Kemi Bedinoch gọi việc chỉnh sửa bài phát biểu của ông Trump là “gây sốc hoàn toàn”.

Trước đây, ông Trump cũng đã nhận được các khoản bồi thường lớn từ công ty mẹ của CBS News, Paramount, và từ ABC trong các thỏa thuận pháp lý.

Theo RT