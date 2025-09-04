Ông Putin và ông Tập thảo luận về cấy ghép nội tạng và "sự bất tử" trong lễ duyệt binh

Micro mở ghi lại khoảnh khắc ông Putin và ông Tập Cận Bình trao đổi về cấy ghép nội tạng, tuổi thọ 150 năm, khiến truyền thông quốc tế chú ý.

Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin sánh bước cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm thứ Tư (3/9), một chiếc micro mở đã vô tình ghi lại cuộc trò chuyện của họ về cấy ghép nội tạng và khả năng con người có thể sống tới 150 tuổi.

Khoảnh khắc này diễn ra khi ông Putin và ông Tập cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dẫn đầu phái đoàn gồm hơn hai chục nguyên thủ quốc tế tham dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh, kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II.

Cuộc trao đổi bất ngờ được phát trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia CCTV và chia sẻ rộng rãi cho các hãng tin quốc tế. Cơ quan Quản lý Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc cho biết, chương trình tường thuật của CCTV đã đạt 1,9 tỷ lượt xem trực tuyến và hơn 400 triệu lượt xem trên truyền hình.

Khi hai nhà lãnh đạo tiến về lễ đài Thiên An Môn, nơi họ cùng ông Kim Jong-un theo dõi cuộc duyệt binh, phiên dịch của ông Putin được nghe thấy nói bằng tiếng Trung: “Công nghệ sinh học đang liên tục phát triển”.

Người này tiếp tục, sau một đoạn ngắt quãng khó nghe: “Các cơ quan nội tạng của con người có thể được cấy ghép liên tục. Càng sống lâu, bạn sẽ càng trẻ ra, thậm chí có thể đạt đến sự bất tử”.

Đáp lại, ông Tập Cận Bình – lúc đó không xuất hiện trong khung hình – được nghe thấy nói: “Một số dự đoán rằng trong thế kỷ này, con người có thể sống tới 150 tuổi”.

Trong khi đó, ông Kim Jong-un mỉm cười và nhìn về phía ông Putin và ông Tập, nhưng chưa rõ liệu cuộc trò chuyện có được dịch cho ông hay không. Trong đoạn clip của CCTV, giọng nói tiếng Nga của ông Putin không được nghe rõ.

Sau đó, ông Putin xác nhận ông và ông Tập đã bàn về chủ đề này trong ngày hôm đó. “Tôi nghĩ khi chúng tôi đi dự lễ duyệt binh, ngài Chủ tịch đã nói về điều đó”, ông Putin nói với các phóng viên ở Bắc Kinh khi được hỏi về đoạn hội thoại bị rò rỉ.

“Các phương pháp hiện đại để nâng cao sức khỏe, y học, thậm chí cả phẫu thuật liên quan đến thay thế nội tạng, mang lại cho nhân loại hy vọng rằng cuộc sống năng động sẽ kéo dài theo một cách khác so với hiện tại”, ông nói thêm.

Khi ông Tập bắt đầu phát biểu, máy quay chuyển sang góc toàn cảnh Quảng trường Thiên An Môn và âm thanh dần biến mất. Khoảng hơn 30 giây sau, ông Tập, ông Putin và ông Kim lại xuất hiện trên khung hình khi họ bước lên bậc thang tiến về khán đài duyệt binh.

Tại sự kiện, ông Tập phát biểu trước hơn 50.000 khán giả rằng thế giới đang đứng trước sự lựa chọn “hòa bình hay chiến tranh”, đồng thời thị sát lực lượng quân đội cùng các khí tài hiện đại như tên lửa siêu vượt âm và tàu không người lái hải quân.

Ông Putin đã tới Trung Quốc từ Chủ nhật tuần trước để tham dự hội nghị thượng đỉnh do Bắc Kinh tổ chức, với sự góp mặt của hơn 20 lãnh đạo các quốc gia ngoài phương Tây, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trong chuyến thăm, ông Putin và ông Tập ký hơn 20 thỏa thuận về nhiều lĩnh vực, từ năng lượng cho tới trí tuệ nhân tạo, đồng thời đạt được thỏa thuận xây dựng một đường ống dẫn khí mới quy mô lớn. Tuy nhiên, chi tiết về nguồn vốn và giá khí bán cho Trung Quốc vẫn chưa được công bố.

Theo Reuters