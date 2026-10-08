Binh sĩ Mỹ tháo chạy ra sa mạc sau đòn tấn công của Iran vào căn cứ ở Kuwait

Các đoạn video mới được công bố cho thấy Camp Buehring, một căn cứ tập kết lớn của Mỹ tại Kuwait, hứng nhiều đợt tấn công bằng UAV và tên lửa Iran, buộc số binh sĩ còn lại phải rút khỏi căn cứ và lập các vị trí tác chiến tạm thời giữa sa mạc.

Những hình ảnh mới được công bố cho thấy khoảnh khắc các cuộc tấn công đánh trúng căn cứ Camp Buehring và cảnh tượng sau đó trong những ngày đầu cuộc chiến.

Các cuộc tấn công của Iran đã buộc binh sĩ Mỹ phải rút khỏi một căn cứ quân sự lớn ở Kuwait trong giai đoạn đầu cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran, theo những đoạn video mới được công bố cùng lời kể của các quân nhân Mỹ mà CBS News tiếp cận.

Các video do binh sĩ Mỹ chia sẻ, vi phạm chính sách truyền thông nghiêm ngặt của Lầu Năm Góc, cho thấy nhiều máy bay không người lái (UAV) lao xuống Camp Buehring. Đây là một cơ sở tập kết quan trọng của Lục quân Mỹ, nằm cách biên giới Iraq khoảng 40 km.

Hình ảnh cũng cho thấy nhiều tòa nhà và trang thiết bị quân sự tại căn cứ bị hư hại. CBS News cho biết đã xác thực các đoạn video dựa trên siêu dữ liệu được lưu trong tệp cùng hình ảnh về hiện trường sau các cuộc tấn công.

Camp Buehring liên tiếp hứng chịu tên lửa đạn đạo và UAV của Iran sau khi giao tranh bắt đầu ngày 28/2. Một quân nhân Mỹ nói với CBS rằng các tiêm kích F-5 của Iran cũng thực hiện nhiệm vụ nhằm vào căn cứ, bay gần đến mức “tôi có thể nhìn thấy mũ bảo hiểm của họ”.

Phần lớn trong số khoảng 7.000 binh sĩ đồn trú tại Camp Buehring đã được phân tán trước khi chiến tranh nổ ra, theo chiến lược mà Lầu Năm Góc gọi là “rời khỏi điểm X” (get off the X). Mục tiêu là đưa binh sĩ ra khỏi các vị trí cố định, vốn dễ trở thành mục tiêu trả đũa của Iran.

Tuy nhiên, khoảng 100 binh sĩ vẫn ở lại để bảo vệ căn cứ. Họ nhiều lần phải chạy xuống hầm trú ẩn trong các đợt tấn công và rơi vào tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng, trong đó có cả tên lửa đánh chặn Patriot.

“Mọi thứ bị đánh tan tác. Thật kinh khủng... Chúng tôi buộc phải bỏ căn cứ”, một quân nhân nói với CBS.

Cuối cùng, số binh sĩ còn lại cũng phải rời Camp Buehring, lập các vị trí tác chiến tiền phương tạm thời giữa sa mạc Kuwait và sống tại đó trong nhiều tuần.

Không có quân nhân Mỹ nào thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào Camp Buehring, dù một số người bị thương. Trong đó có hai binh sĩ bị sét đánh trong các trận bão cát giữa sa mạc.

“CBKU bị phá hủy gần như hoàn toàn. Họ cần phải điều tra. Tại sao không có ai đến tiếp viện cho chúng tôi?”, quân nhân trên nói.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận trực tiếp về phóng sự của CBS, thay vào đó dẫn lại những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hồi tháng 3. Khi đó, ông thừa nhận hơn 90% nhân sự quân sự Mỹ đã được di chuyển khỏi các căn cứ của nước này trong khu vực.

Những thông tin mới được công bố xuất hiện chỉ vài ngày sau khi một cuộc điều tra của Associated Press đặt ra những câu hỏi khác về công tác chuẩn bị của Mỹ tại một địa điểm khác ở Kuwait.

Ngày 1/3, một UAV của Iran đánh trúng trung tâm tác chiến của Mỹ tại cảng Shuaiba, khiến 6 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây vẫn là vụ tấn công đơn lẻ gây nhiều thương vong nhất được biết đến nhằm vào quân nhân Mỹ trong cuộc xung đột.

Một số binh sĩ bị thương kể rằng ban đầu họ phải tự sơ cứu cho nhau bằng những vật tư y tế cơ bản, thậm chí phải dùng Google để tìm bệnh viện gần nhất ở Kuwait City. Lầu Năm Góc khẳng định công tác ứng phó y tế trong vụ việc là phù hợp.

Sự tàn phá tại Camp Buehring chỉ là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm vào mạng lưới quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông. Tên lửa và UAV Iran đã tấn công các căn cứ, cơ sở quân sự tại nhiều quốc gia, gây hư hại cho máy bay, hệ thống radar, nhà chứa máy bay, doanh trại và nhiều hạ tầng khác.

Đến tháng 9, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết cuộc chiến đã tiêu tốn của Washington 43,6 tỷ USD. Con số này chưa bao gồm thiệt hại trên diện rộng đối với các căn cứ Mỹ tại 8 quốc gia.

Số quân nhân Mỹ thiệt mạng cũng là vấn đề còn gây tranh cãi. Lầu Năm Góc công bố 18 quân nhân tử trận tính đến giữa tháng 9, trong khi các nguồn tin quân sự được Washington Post dẫn lại đưa ra con số 22 hoặc 23 người.

Khi thiệt hại ngày càng tăng, Lầu Năm Góc cũng siết chặt việc kiểm soát hình ảnh được đưa ra từ khu vực.

Sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan ngày 17/7 khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng, Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, cảnh báo binh sĩ không quay phim hiện trường các cuộc tấn công.

Theo ông Cooper, những đoạn video được công khai có thể giúp Tehran đánh giá độ chính xác cũng như mức độ tác động của các đòn tấn công.

Các đồng minh của Mỹ cho phép Washington đặt căn cứ cũng áp dụng những lệnh cấm và hình phạt nghiêm ngặt đối với việc quay phim các cơ sở quân sự và hiện trường sau các cuộc tấn công. Điều này khiến những hình ảnh độc lập ghi lại hậu quả từ các đòn đánh của Iran ngày càng hiếm.

Theo RT, CBS