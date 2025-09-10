Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị mức án 5–6 năm tù

Trong phần luận tội, VKS đề nghị tuyên bị cáo Phạm Thái Hà mức án từ 5–6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Ngày 10/9, phiên xét xử sơ thẩm cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà cùng 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số địa phương trên cả nước kết thúc phần xét hỏi. Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo VKS, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Hành vi của các bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) và 28 bị cáo khác đều có thái độ thành khẩn khai báo.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Duy Hưng, là người có vai trò chủ mưu, cầm đầu, là nguyên nhân dẫn đến việc nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật, làm mất niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

VKS nêu quan điểm luận tội. Ảnh: Mạnh Hùng.

Bị cáo Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số lãnh đạo cấp cao Nhà nước, nhờ họ can thiệp, giới thiệu, tác động tới các địa phương, Bộ Giao thông Vận tải (cũ). Việc này giúp Tập đoàn Thuận An được tạo điều kiện tham gia đấu thầu, thi công.

Ông Hưng trực tiếp gặp người có thẩm quyền để thỏa thuận tỷ lệ chi phần trăm, thông đồng, móc ngoặc tại 5 dự án, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

Theo VKS, nguyên nhân dẫn đến sai phạm, ngoài sự chưa hoàn thiện của một số quy định quản lý Nhà nước về đấu thầu, còn do sự suy thoái đạo đức của các cá nhân là cán bộ. Họ vì động cơ vụ lợi đã bị doanh nghiệp thao túng, tạo nên lợi ích nhóm và nhóm lợi ích.

VKS ghi nhận số tiền các bị cáo và gia đình đã nộp giai đoạn trước xét xử, cùng các tài sản kê biên đã nhiều hơn thiệt hại 120 tỷ đồng, nên đề nghị tòa xử lý theo quy định về khắc phục thiệt hại vụ án.

Căn cứ hành vi liên quan, VKS đề nghị bị cáo Phạm Thái Hà mức án từ 5–6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Với các bị cáo bị truy tố tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, Viện Kiểm sát đề nghị mức án với Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An): 10–11 năm tù; Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc) 6–7 năm tù; Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc) 5–6 năm tù; Nguyễn Ngọc Hòa (cựu Phó Chủ tịch HĐQT) 3–4 năm tù.

Hoàng Thị Lê Hạnh, cựu Trưởng phòng kế hoạch kế toán, Tập đoàn Thuận An 2 năm 6 tháng - 3 năm tù; Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang cũ 6-7 năm tù...

Đối với hơn 20 bị cáo còn lại, Viện kiểm sát lần lượt đề nghị mức án cao nhất là 6 năm tù và thấp nhất là 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.