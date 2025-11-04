Infographic: Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Trước khi được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc từng kinh qua các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

