Infographic: Chân dung tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc
Trước khi được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc từng kinh qua các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Có thể bạn quan tâm
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đồng thời được thăng quân hàm Đại tướng.
Ông Lê Minh Trí làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương
Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao, giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.
Ông Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, được điều động giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội
Ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Nam sinh hồi sinh kỳ diệu sau khi bị thanh sắt dài 3 m xuyên qua đầu
Tròn một tháng sau vụ tai nạn kinh hoàng, nam sinh bị thanh sắt dài 3 m xuyên từ mặt ra sau gáy đã trở lại bệnh viện tái khám trong tình trạng khỏe mạnh, vận động tốt, gần như bình phục hoàn toàn.
Bà Bùi Thị Minh Hoài làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc
Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Đỗ Văn Chiến làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.
Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam: Cần làm rõ cơ chế Nhà nước cho vay
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam
H'Hen Niê xin lỗi sau clip chồng pha cà phê bằng sữa mẹ gây tranh cãi
Sau khi chồng đăng clip pha cà phê bằng sữa mẹ trữ lạnh và mời bạn bè thưởng thức, chiều nay, 3/11, H'Hen Niê đã lên tiếng xin lỗi công chúng. Cô thừa nhận thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ thấu đáo và coi đây là bài học sâu sắc.
Sau 2 giờ ghi nhận lỗi vi phạm giao thông, VNeTraffic sẽ gửi thông báo cho người dùng nộp phạt
Cục CSGT cho biết sau 2 giờ kể từ khi vi phạm được ghi nhận, hệ thống VNeTraffic sẽ gửi thông báo tới người dùng và cho phép nộp phạt trực tuyến qua ứng dụng. Ngoài ra, người dân có thể đổi, gia hạn GPLX ngay trên ứng dụng VNeTraffic.
Đà Nẵng hỗ trợ 210 tỷ đồng cho 72 xã, phường khắc phục hậu quả thiên tai
Sáng 3/11, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký quyết định phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường số tiền 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1).
Bộ Y tế nói gì về đề xuất bỏ phân tuyến khám chữa bệnh BHYT?
Bộ Y tế nói việc phân tuyến là nguyên tắc cần thiết để đảm bảo điều trị đúng chuyên môn, tránh dồn bệnh nhân lên tuyến Trung ương.
Miền Bắc rét tăng cường, có nơi 10 độ C, miền Trung mưa lớn
Miền Bắc bước vào đợt rét sâu, vùng núi cao xuống khoảng 10 độ C, trong khi miền Trung hứng mưa lớn diện rộng.
Sập cẩu tháp tại dự án Hiyori Aqua Tower: Trách nhiệm pháp lý thuộc về ai?
Vi phạm quy định về an toàn lao động làm chết 1 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 1 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm.
Mưa lớn trở lại, nhiều nơi ở Đà Nẵng có thể ngập sâu hơn 3 m
Sáng 3/11, Đài khí tượng thuỷ văn Trung Trung bộ phát đi cảnh báo tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở Đà Nẵng sau nhiều giờ liền có mưa lớn.
Bão Kalmaegi áp sát biển Đông, gió giật cực mạnh
Dự báo ngày 5/11, bão Kalmaegi sẽ đi vào biển Đông, sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 15, có khả năng mạnh thêm.
Góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14: TS David Nghiêm: 2 yếu tố quan trọng nhất để Việt Nam phát triển là thể chế và nhân tài
Theo TS David Nghiêm, thể chế và con người như 2 cánh của con chim. Khi thể chế mở đường và con người bứt phá, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng và đáng sống vào năm 2045.
Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương sâu rộng, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Núi lở vùi lấp 6 căn nhà, người đàn ông thoát chết kỳ diệu
Dùng cuốc, xẻng và tay không đào bới từng lớp bùn đất, những người tìm kiếm đã đưa được nạn nhân bị vùi lấp ra ngoài trong tình trạng kiệt sức.
Nguyễn Thị Tường An – từ doanh nhân tai tiếng đến đồng phạm vụ Hoàng Hường
Khởi nghiệp ở tuổi 23 với chuỗi công ty thực phẩm chức năng được quảng cáo rầm rộ, doanh nghiệp của Nguyễn Thị Tường An bị xử phạt liên tiếp vì vi phạm an toàn thực phẩm. Mới đây, cô bị bắt vì liên quan vụ án của Hoàng Hường.