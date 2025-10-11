Ông Macron gây sốc khi tái bổ nhiệm Thủ tướng vừa từ chức được vài ngày

Tổng thống Macron gây chấn động chính trường Pháp khi tái bổ nhiệm Thủ tướng Sébastien Lecornu chỉ vài ngày sau khi chấp nhận đơn từ chức của ông này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khiến dư luận sửng sốt khi tái bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng, chỉ vài ngày sau khi chấp nhận đơn từ chức của ông này sau sự sụp đổ của chính phủ vào đêm Chủ nhật tuần trước.

“Tổng thống Cộng hòa Pháp đã bổ nhiệm ông Sébastien Lecornu làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới”, Điện Élysée cho biết trong thông cáo phát đi hôm 10/10.

Trên mạng X (Twitter cũ), ông Lecornu viết: “Chúng ta phải chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị đang khiến người dân Pháp mệt mỏi và tình trạng bất ổn làm tổn hại hình ảnh cũng như lợi ích quốc gia”.

Đây là một diễn biến đầy bất ngờ, khép lại một tuần đầy sóng gió trong chính trường Pháp. Tối Chủ nhật tuần trước, ông Lecornu công bố danh sách nội các mới, nhưng ngay trong đêm, chính Bộ trưởng Nội vụ của ông đã công khai chỉ trích. Sáng hôm sau, ông nộp đơn từ chức – được ông Macron chấp thuận – trước khi Tổng thống bất ngờ đổi ý, yêu cầu ông dẫn dắt quá trình chọn người kế nhiệm qua một loạt cuộc thương lượng thần tốc trong 48 giờ với các phe phái đối lập.

Tuy nhiên, giải pháp mà ông Macron đưa ra cuối cùng lại là… giữ nguyên người cũ – một quyết định khiến phe đối lập phẫn nộ.

Chủ tịch đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN), Jordan Bardella, chỉ trích đây là “một trò đùa tệ hại, sự sỉ nhục dân chủ và là nỗi nhục của người dân Pháp”.

Trong khi đó, bà Marine Le Pen, nhân vật đầu tàu của RN hiện đang tạm rời chính trường vì vướng kháng cáo vụ tài chính tranh cử, kêu gọi “bãi nhiệm ngay chính phủ Lecornu và tổ chức bầu cử mới”.

Từ phía cực tả, lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất Khuất Jean-Luc Mélenchon chế giễu: “Ông Macron chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục làm chính ông Macron”.

Cam kết “không theo đuổi tham vọng Tổng thống 2027”

Sự bế tắc trong việc lập nội các và thông qua ngân sách đã khiến nước Pháp bị so sánh với các quốc gia châu Âu khác như Italy – nổi tiếng vì tình trạng bất ổn chính trị.

Tuy nhiên, ông Lecornu dường như đã đạt được một thỏa thuận nhằm tránh tái diễn khủng hoảng. Trong bài đăng trên X, ông khẳng định các vấn đề được nêu trong quá trình tham vấn giữa các đảng sẽ được đưa ra tranh luận công khai tại Quốc hội – khác hẳn với việc ông Macron từng nhiều lần thông qua luật mà không cần bỏ phiếu.

Song, ông Lecornu cũng gây bất ngờ khi đặt ra điều kiện nghiêm ngặt cho các thành viên chính phủ tương lai: “Mọi tham vọng đều chính đáng, nhưng ai tham gia chính phủ này phải cam kết từ bỏ mọi ý định tranh cử Tổng thống năm 2027”.

Điều này đồng nghĩa với việc loại trừ các chính trị gia có tham vọng cá nhân cao, như cựu Bộ trưởng Nội vụ cánh hữu Bruno Retailleau, người được cho là sẽ ra tranh cử năm 2027.

Các lãnh đạo của phe cực tả và cực hữu – bao gồm cả bà Le Pen nếu thắng kháng cáo – cũng không được tham gia vào nội các mới.

Hiện ông Lecornu vẫn chưa công bố danh sách nội các, nhưng các cuộc tham vấn cuối cùng hôm thứ Sáu được biết là chỉ diễn ra với khối trung tâm của ông Macron và các đảng truyền thống cánh tả, cánh hữu, trong khi phe cực hữu và cực tả bị loại khỏi bàn đàm phán.

Trước đó, ông Lecornu bị chỉ trích dữ dội vì danh sách bộ trưởng mà ông đưa ra trong đêm Chủ nhật tuần trước bị cho là “phi cải tổ”, toàn người thân cận của ông Macron, thậm chí còn nhiều hơn cả nội các đầu tiên năm 2017.

Sau gần một tháng trì hoãn để lập nội các đầu tiên nhưng thất bại nhanh chóng, giờ đây người dân Pháp sẽ dõi theo từng bước của ông trong nỗ lực “phục sinh” chính phủ lần thứ hai.

Theo CNN