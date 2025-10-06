Thủ tướng Pháp lập kỷ lục khi từ chức chỉ sau 27 ngày

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu từ chức chỉ sau 27 ngày, trở thành người có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử hiện đại.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã tuyên bố từ chức chỉ 27 ngày sau khi nhậm chức, khiến ông trở thành người có nhiệm kỳ ngắn nhất trong lịch sử nước Pháp hiện đại.

Động thái này diễn ra chưa đầy 12 giờ sau khi ông công bố nội các mới, trong bối cảnh Quốc hội Pháp đang chia rẽ sâu sắc về dự luật ngân sách mới nhằm đối phó với khoản nợ công ngày càng tăng.

Ông Lecornu, cựu Bộ trưởng Quốc phòng, là Thủ tướng thứ 7 được Tổng thống Emmanuel Macron bổ nhiệm, và là người thứ 5 chỉ trong vòng 2 năm. Việc ông đột ngột rút lui khiến kỷ lục nhiệm kỳ ngắn nhất của cựu Thủ tướng Michel Barnier (90 ngày, kết thúc vào tháng 12/2024) chính thức bị phá vỡ.

Là một đồng minh thân cận lâu năm của ông Macron, ông Lecornu đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ cả hai phe tả và hữu ngay sau khi công bố nội các mới trong hôm 5/10. Chính phủ của ông hầu như không có thay đổi đáng kể so với nội các cũ của ông François Bayrou, khiến nhiều đảng đối lập trong Hạ viện đe dọa bỏ phiếu bác bỏ toàn bộ chính phủ.

Ngay sau đó, một loạt đảng phái chính trị kêu gọi Tổng thống Macron tổ chức bầu cử Quốc hội sớm. Đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (National Rally) đăng trên X (Twitter cũ): “Macronism đã chết đứng. Tổng thống Macron cần lựa chọn: hoặc giải tán Quốc hội, hoặc tự mình từ chức”.

Ở phía cánh tả, Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất khuất (La France Insoumise – LFI), cũng kêu gọi đệ trình kiến nghị phế truất Tổng thống Macron.

Chỉ vài giờ sau khi tin Lecornu từ chức được công bố, thị trường chứng khoán Paris lao dốc 12%, trở thành chỉ số giảm mạnh nhất châu Âu trong ngày. Đồng euro cũng mất giá 0,7%, do giới đầu tư lo ngại về bất ổn chính trị nghiêm trọng tại Pháp.

Theo RT