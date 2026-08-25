Vụ diễn viên Kiều Thanh bị bắt: Công an từng nổ súng khi truy bắt đối tượng cầm đầu

Từ vụ trồng cần sa tại phường Yên Hòa, Công an Hà Nội mở rộng điều tra đường dây ma túy, triệu tập 226 người và phải nổ súng cảnh cáo khi truy bắt một đối tượng cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Kiều Thị Thanh (45 tuổi, nghệ danh Kiều Thanh, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Việc phát hiện, điều tra Kiều Thanh bắt nguồn từ một vụ trồng cần sa tại phường Yên Hòa.

Ngày 29/6, qua rà soát, quản lý địa bàn và xét nghiệm những người có nguy cơ cao, công an phát hiện 3 người trồng cần sa để sử dụng và bán cho người khác. Tang vật thu giữ gồm hơn 3,3kg cần sa khô và 97 cây cần sa.

Từ vụ việc này, Công an phường Yên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệu tập 15 người liên quan, khởi tố vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và khởi tố 5 bị can.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an phát hiện Nguyễn Thị Đông, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội, có hành vi cung cấp dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 19/7, Công an phường Yên Hòa kiểm tra, thu giữ 10 bộ dụng cụ khi Đông đang mang đi giao cho khách. Tại nơi ở của người này, lực lượng chức năng thu giữ thêm 781 dụng cụ.

Từ tài liệu, chứng cứ liên quan đến đầu mối cung cấp dụng cụ, công an tiếp tục xác minh những người có hoạt động sử dụng, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình rà soát, mở rộng vụ án dẫn tới đợt triệu tập 98 người vào ngày 3/8 và phát hiện Kiều Thanh.

Diễn viên Kiều Thanh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội.

Đáng chú ý, trong quá trình truy bắt các đối tượng cầm đầu đường dây, có đối tượng chống đối, điều khiển ô tô đâm thẳng vào lực lượng công an nhằm tẩu thoát. Tổ công tác Công an phường Yên Hòa phải nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn, khống chế.

Đến nay, cơ quan điều tra đã triệu tập tổng cộng 226 người, trong đó 144 trường hợp dương tính với chất ma túy; củng cố hồ sơ xử lý hình sự 147 người.

Cảnh sát cũng thu giữ số tang vật gồm gần 14kg methamphetamine, gần 8.000 viên ma túy tổng hợp, hơn 2kg MDMA, hơn 1,1kg ketamine, hơn 116gr heroin, 60 gói “nước vui”, một khẩu súng tự chế và 12 viên đạn.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt những người liên quan và làm rõ nguồn cung ma túy.