Niêm yết, chính thức giao dịch hơn 2,3 tỷ cổ phiếu chứng khoán TCBS

Cụ thể, 2.311.308.021 cổ phiếu TCX được niêm yết với giá tham chiếu 46.800 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động ±20%, đưa vốn hóa thị trường của TCX đạt hơn 108.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 4,2 tỷ USD) trong phiên giao dịch đầu tiên.

Tại buổi lễ, TCBS đã nhận Quyết định Niêm yết và tiến hành nghi thức đánh cồng khai trương giao dịch đầu tiên trên HOSE. Buổi lễ có sự tham dự của các đại diện lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM, Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Ban Lãnh đạo TCBS, cùng đại diện cổ đông, các nhà đầu tư lớn và tiềm năng của TCBS.

Thành lập năm 2008, TCBS là một trong những công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam xây dựng mô hình hoạt động khác biệt, không dựa vào lực lượng môi giới truyền thống, mà đầu tư mạnh vào công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Chiến lược “zero broker” đã giúp TCBS trở thành đơn vị tiên phong ứng dụng mô hình phân phối phy-gital, kết hợp giữa nền tảng số TCInvest (digital) và hệ sinh thái ngân hàng mẹ Techcombank (physical), mang lại trải nghiệm đầu tư số liền mạch cho khách hàng.

Bên phải: Bà Trần Anh Đào, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban Điều Hành Sở GDCK TPHCM - Bên trái: Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch TCBS

Kết quả kinh doanh những năm gần đây của TCBS liên tục tăng trưởng bứt phá. Trong giai đoạn chiến lược 5 năm từ 2021 đến nay, TCBS chuyển mình với chiến lược WealthTech, đặt mục tiêu trở thành “Nhạc trưởng dòng chảy vốn Việt Nam”. Công ty đã ghi dấu ấn tiên phong mạnh mẽ với các sáng kiến đột phá: năm 2021, ra mắt tính năng mở tài khoản chọn số đẹp miễn phí 100% online, thu hút hơn 30% lượng tài khoản mới toàn thị trường trong giai đoạn giãn cách COVID-19; năm 2022, là công ty chứng khoán đầu tiên ứng dụng công nghệ blockchain trong quản lý trái phiếu doanh nghiệp, đặt nền tảng minh bạch hóa dữ liệu giao dịch tại Việt Nam; năm 2023, tiên phong miễn phí giao dịch cổ phiếu không giới hạn thời gian cho nhà đầu tư.

Hai năm gần đây, TCBS tiếp tục khẳng định bản lĩnh tiên phong trên thị trường vốn quốc tế khi liên tục huy động thành công các khoản vay hợp vốn tín chấp nước ngoài với tổng giá trị lũy kế đến năm 2025 đạt hơn 991 triệu USD (tương đương 25.378 tỷ đồng) – con số kỷ lục trong ngành chứng khoán Việt Nam. Thành công này không chỉ minh chứng cho uy tín và năng lực tài chính của TCBS, mà còn thể hiện niềm tin mạnh mẽ của các định chế quốc tế vào mô hình WealthTech mà công ty đang theo đuổi.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, TCBS duy trì vị thế dẫn đầu về hiệu quả hoạt động, khi chi phí trên doanh thu (CIR) luôn thuộc nhóm thấp nhất thị trường, trong khi lợi nhuận tăng trưởng bền vững qua từng năm. Năm 2024, lợi nhuận trước thuế đạt 4.802 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế công ty đạt 5.067 tỷ đồng, hoàn thành gần 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Vốn chủ sở hữu hơn 42.400 tỷ đồng và vốn điều lệ 23.113 tỷ đồng - lớn nhất ngành, đưa TCBS vào nhóm công ty chứng khoán có nền tảng tài chính mạnh nhất Việt Nam.

Tháng 9/2025, TCBS gây tiếng vang lớn với đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Hơn 575 triệu cổ phiếu được nhà đầu tư đăng ký mua, gấp 2,5 lần lượng chào bán, thu hút trên 26.000 nhà đầu tư, trong đó có 78 tổ chức tài chính và quỹ đầu tư danh tiếng với tổng giá trị đăng ký hơn 500 triệu USD. Đặc biệt, 90% lệnh đăng ký được thực hiện trực tuyến qua tính năng iPO trên TCInvest, cho thấy sức mạnh công nghệ của TCBS trong việc số hóa toàn bộ quy trình IPO.

Đáng chú ý, chỉ chưa đầy 30 ngày sau khi công bố kết quả IPO, TCX đã được chấp thuận niêm yết. Đây là một trong những thương vụ niêm yết đầu tiên thực hiện theo Nghị định 245/2025/NĐ-CP, khẳng định năng lực triển khai nhanh, tuân thủ chuẩn mực cao cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp, các cơ quan quản lý và Sở Giao dịch.

Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch TCBS

Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch TCBS chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các cơ quan quản lý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM – những đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ tận tâm và chuyên nghiệp, để hôm nay TCBS được chính thức góp mặt trong đại gia đình HOSE, tự hào khi được sánh vai cùng các doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam – những “người anh cả” đã tạo nền tảng vững chắc cho thị trường chứng khoán phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn các cổ đông, đối tác và đặc biệt là ngân hàng mẹ Techcombank đã luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ TCBS trong suốt chặng đường phát triển qua. Nhờ có sự chỉ đạo, hậu thuẫn của Ban điều hành Techcombank thì mới có một TCBS như ngày hôm nay.

Lễ niêm yết hôm nay không chỉ là một dấu mốc, mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình tăng trưởng mới. TCBS sẽ tiếp tục phát triển về quy mô và lợi nhuận, đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, để mỗi bước tiến trong tương lai sẽ được phản ánh qua giá trị cổ phiếu TCX. 2025 là năm khép lại chu kỳ chiến lược 5 năm của TCBS, mở ra chiến lược 5 năm phát triển mới, nơi chúng tôi sẵn sàng mở rộng sang các lĩnh vực mới như tài sản mã hóa, vàng kỹ thuật số, cho vay ngang hàng (P2P), gọi vốn cộng đồng (crowd-funding)... Kim chỉ nam của TCBS luôn là tạo nên sự khác biệt – khác biệt trong tư duy, trong công nghệ, trong con người để không chỉ dẫn đầu ở mảng chứng khoán, mà còn kiến tạo một thị trường quản lý gia sản (Wealth Management) rộng mở, bền vững và mang tầm khu vực. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan, cổ đông và đối tác để cùng nhau đưa Việt Nam vươn tầm khu vực.

Bà Hoàng Thị Hoa, Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao Lĩnh vực Chứng khoán, Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital Việt Nam: “TCBS là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu, đồng thời cũng là 1 công ty start-up rất thành công tại Việt Nam. Công ty đã xây dựng được một hệ thống vận hành chuẩn mực, phục vụ hiệu quả cho nhà đầu tư, khẳng định vị thế số 1 trên thị trường trái phiếu và đang bứt phá mạnh mẽ ở mảng cổ phiếu. Chúng tôi đánh giá cao đội ngũ nhân sự chất lượng cao, tầm nhìn chiến lược mở và phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai. TCBS cũng cho thấy sự sẵn sàng tiên phong các công nghệ mới, ví dụ như là blockchain. Việc TCBS chính thức niêm yết trên HOSE hôm nay là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại của những thương vụ IPO quy mô lớn, thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn đang ngày càng gia tăng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúng tôi hy vọng TCBS sẽ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong, không chỉ phục vụ tốt hơn cho nhà đầu tư trong nước mà còn mở rộng phục vụ nhà đầu tư quốc tế, giúp họ có cơ sở đánh giá, so sánh các công ty chứng khoán Việt Nam với khu vực và toàn cầu, qua đó tạo nên một môi trường đầu tư cạnh tranh, hấp dẫn và minh bạch hơn cho thị trường.”