Những căn hộ, nhà thấp tầng nào tại CT6 Kiến Hưng dự kiến phải di dời?

Qua rà soát, phường Kiến Hưng xác định 126 căn hộ tại tầng 2, tầng 3 của ba tòa CT6A, CT6B, CT6C và 10 căn nhà thấp tầng thuộc diện dự kiến phải di dời.

Theo báo Hà Nội mới, UBND phường Kiến Hưng (Hà Nội) đã tổ chức rà soát các căn hộ dự kiến phải di dời tại dự án chung cư CT6 Kiến Hưng.

Qua rà soát, dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều nội dung thay đổi so với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt. Cụ thể, theo quy hoạch, khối chung cư có quy mô 31 tầng và 2 tầng hầm, nhưng thực tế được xây dựng 32 tầng và 1 tầng hầm. Dự án cũng thay đổi từ 2 khối tháp CT6A, CT6B thành 3 khối tháp CT6A, CT6B và CT6C.

Đáng chú ý, tổng số căn hộ theo quy hoạch là 231 căn, cùng khối tháp khách sạn có 459 phòng. Tuy nhiên, hiện trạng thực tế có tới 1.584 căn hộ và không có phòng khách sạn, tăng 1.353 căn hộ so với quy hoạch. Diện tích xây dựng khối đế cũng tăng từ 5.586m2 lên 6.071m2, tăng 485m2.

Đối với khu nhà thấp tầng, quy hoạch bố trí 15 căn liền kề, mỗi căn 3 tầng, nhưng thực tế có 38 căn, quy mô 5 tầng, tăng 23 căn và 2 tầng so với quy hoạch.

Một tồn tại đáng chú ý khác là công trình nhà trẻ, mẫu giáo quy mô 3 tầng, diện tích 718,68m2 được bố trí trong quy hoạch, nhưng chưa được xây dựng. Hiện trạng khu vực này là các công trình nhà liền kề và đường giao thông.

Những căn hộ nào tại chung cư CT6 Kiến Hưng thuộc diện dự kiến di dời?. Ảnh minh họa/AI.

Theo Báo cáo số 775 của UBND phường Kiến Hưng, tổng số căn hộ dự kiến phải di dời là 136 căn, gồm 126 căn hộ chung cư tại tầng 2, tầng 3 và 10 căn nhà thấp tầng.

Trong số 126 căn hộ chung cư, tòa CT6A có 60 căn, gồm 42 căn tại tầng 2 và 18 căn tại tầng 3; tòa CT6B có 37 căn, gồm 27 căn tại tầng 2 và 10 căn tại tầng 3; tòa CT6C có 29 căn, gồm 18 căn tại tầng 2 và 11 căn tại tầng 3.

Đối với 10 căn nhà thấp tầng, có 6 căn có phần lớn diện tích nằm trong quy hoạch trường mầm non và 4 căn có phần lớn diện tích nằm trong quy hoạch đường giao thông.

Ông Đào Quang Vinh Hiển, Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường phường Kiến Hưng cho biết Phòng đã phối hợp với Công an phường rà soát địa chỉ, số căn hộ và chủ sử dụng. Đến nay, cơ bản đã xác định được các thông tin liên quan, song còn khoảng 7 trường hợp chưa xác định được chủ nhà do các căn hộ đóng cửa. Phường tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư để xác minh, hoàn thiện danh sách.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, chủ đầu tư có trách nhiệm lập, phê duyệt phương án, thực hiện chi trả và bố trí các hình thức hỗ trợ theo quy định. Người dân thuộc diện di dời được đăng ký hình thức nhận bồi thường bằng tiền, nhận nhà ở tại vị trí khác hoặc đăng ký mua nhà ở xã hội. UBND phường thực hiện nhiệm vụ công khai phương án, tiếp nhận ý kiến, phối hợp với các cơ quan liên quan và giám sát quá trình triển khai.

Trước đó, ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 96, có hiệu lực từ ngày 7/11. Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị đối với 12 dự án có liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh.

12 dự án gồm: Bemes/CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng); Đại Thanh (xã Đại Thanh); CT5 Tân Triều (phường Hà Đông); Khu nhà ở Xa La (phường Hà Đông); CT11, CT12 ô đất CT2, KĐT Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công); VP3 Linh Đàm; VP5 Linh Đàm; VP6 bán đảo Linh Đàm; HH1; HH2; HH3; HH4 Linh Đàm (phường Hoàng Liệt).