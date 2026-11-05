Sân bay Long Thành: ACV phải làm rõ trách nhiệm, xử lý nhà thầu không đáp ứng yêu cầu

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực tại văn bản về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan phải nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu để xảy ra chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về công tác chuẩn bị khai thác, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) xây dựng phương án tổ chức khai thác, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, khả thi và hiệu quả.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, ACV và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá các phương án, điều kiện cần thiết để đưa sân bay Long Thành giai đoạn 1 vào vận hành trước ngày 31/12. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của dự án phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, hỗ trợ ACV xử lý các vướng mắc trong công tác thanh toán.

Dự án sân bay Long Thành. Ảnh: VGP.

UBND thành phố Đồng Nai và TP.HCM được giao chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát khả năng cung ứng nhiên liệu, vật liệu trên địa bàn, ưu tiên cung cấp cho dự án theo đề xuất cụ thể của ACV. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành các dự án thành phần, công trình giao thông kết nối, hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện phục vụ hoạt động của sân bay.

Đối với ACV, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu thường xuyên rà soát khó khăn, vướng mắc về nguồn cung nhiên liệu, vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá xây dựng, nhựa đường và công tác thanh, quyết toán dự án.

ACV phải khẩn trương có giải pháp xử lý các tồn tại, vướng mắc trong thanh toán khối lượng thi công cho nhà thầu; rà soát việc điều chỉnh vật tư, thiết bị so với thiết kế đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, ACV phải rà soát kỹ khối lượng còn lại của các gói thầu, nhất là những gói có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ; xác định cụ thể thời gian hoàn thành từng hạng mục xây dựng, lắp đặt thiết bị và công tác hoàn thiện.

Trên cơ sở đó, xác định nhu cầu nhân công, máy móc, thiết bị, nhiên liệu và vật liệu xây dựng; đánh giá khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể đối với từng nhà thầu, từng gói thầu.

ACV có trách nhiệm định kỳ hằng tuần báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả theo tiến độ, những khó khăn phát sinh và kiến nghị các nội dung vượt thẩm quyền.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu các nhà thầu thi công huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, nhiên liệu và vật liệu để bảo đảm tiến độ cam kết. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, ACV phải phân định rõ trách nhiệm các bên liên quan và có biện pháp xử lý theo quy định hợp đồng nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Cùng với tiến độ thi công, ACV phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng triển khai thủ tục nghiệm thu công trình, kiểm tra điều kiện khai thác, cấp phép và chấp thuận chuyên ngành hàng không. Trách nhiệm, thời hạn hoàn thành từng công việc phải được xác định rõ, bảo đảm các thủ tục được thực hiện đúng tiến độ, không ảnh hưởng đến thời điểm đưa sân bay vào khai thác.

Đối với gói thầu 5.10, ACV được yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc lập, phê duyệt các kịch bản vận hành thử nghiệm đơn động, liên động đối với hệ thống cơ điện, phòng cháy chữa cháy, thiết bị nhà ga và hệ thống quản lý sân bay. Đồng thời, đánh giá cụ thể khả năng khai thác, kết quả Chương trình ORAT, kết quả thử nghiệm lại và những rủi ro còn tồn tại (nếu có).

Ngoài ra, ACV phối hợp với UBND thành phố Đồng Nai và các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án bảo đảm an ninh, an toàn, điều kiện ăn ở cho người lao động trong khu vực dự án và hành khách trong giai đoạn sân bay vừa thi công, vừa khai thác.

Đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình được giao, gồm Hangar số 2, nhà ga hàng hóa số 2, nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh và 4 kho hàng từ số 5 đến số 8.

Trong đó, nhà ga hàng hóa số 2 và nhà ga hàng hóa chuyển phát nhanh cần được ưu tiên triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu của các hãng hàng không, doanh nghiệp logistics trong nước và quốc tế.