Huế đặt tham vọng trở thành trung tâm du lịch y tế hàng đầu Việt Nam

Mục tiêu đến 2027, Huế sẽ thu hút khoảng 600.000 lượt khách du lịch y tế; đến 2030, thu hút 800.000 lượt khách và đến 2035, nâng số lượng khách du lịch y tế lên hơn 1,2 triệu lượt/năm.

Chuyển từ “tham quan di tích” sang “trải nghiệm di sản sống”

Ngày 31/10, UBND TP Huế tổ chức Hội nghị công bố kích cầu và họp báo về các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn TP đến năm 2027. Theo đó, UBND TP Huế cơ cấu lại các sản phẩm du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch mới giai đoạn 2027–2030, tập trung xây dựng thương hiệu du lịch y tế trong giai đoạn mới.

Theo đó, TP Huế sẽ cơ cấu lại các sản phẩm du lịch và phát triển các sản phẩm du lịch mới giai đoạn 2027 - 2030 theo hướng lấy sản phẩm làm trọng tâm, thị trường và trải nghiệm du khách làm trung tâm, doanh nghiệp làm chủ thể khai thác và thương mại hóa. Mục tiêu là chuyển từ khai thác tài nguyên, tổ chức hoạt động đơn lẻ sang thiết kế, vận hành, thương mại hóa và đánh giá sản phẩm dựa trên nhu cầu thị trường.

Ngày 31/10, UBND TP Huế tổ chức Hội nghị công bố kích cầu và họp báo về các sản phẩm du lịch mới trên địa bàn TP đến năm 2027. Ảnh Hoàng Lê.

Với định hướng này, trong thời gian tới, TP Huế sẽ tập trung phát triển sản phẩm mới có bản sắc, khác biệt và khả năng khai thác thực tế; đồng thời nâng cấp sản phẩm hiện có, kết nối điểm đến, dịch vụ, sự kiện thành các hành trình hoàn chỉnh; đồng thời từng bước đa dạng hóa sản phẩm theo mùa, điều kiện thời tiết, mở rộng thời gian khai thác trong năm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết định hướng trọng tâm của TP trong phát triển du lịch ở giai đoạn tới là vừa phát huy lợi thế di sản, văn hóa, ẩm thực, sông Hương, biển, đầm phá, làng nghề và đời sống cộng đồng; chuyển du lịch di sản – văn hóa từ hình thức tham quan đơn thuần sang trải nghiệm di sản sống, có chủ đề, nội dung diễn giải và tương tác… Đồng thời, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và trải nghiệm sống chậm.

Ông Trần Hữu Thuỳ Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế. Ảnh Hoàng Lê.

Bên cạnh đó, để thúc đẩy phát triển và đưa vào khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch mới, ưu tiên những sản phẩm có khả năng tạo sức hút thị trường, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách… UBND TP Huế đã ban hành kế hoạch về kích cầu sản phẩm du lịch mới trên địa bàn thành phố; trong đó, vừa tạo động lực thu hút khách thông qua phát triển du lịch MICE, khai thác các tuyến giao thông du lịch mới và du lịch y tế gắn với thế mạnh hệ thống y tế của Huế.

Ngoài ra, ngành du lịch TP Huế cũng sẽ ưu tiên nâng cấp, hoàn thiện một số sản phẩm hiện có được để đưa vào khai thác từ năm 2027 gồm: Ca Huế trên sông Hương – Đêm trải nghiệm văn hóa Huế; Giải mã Hoàng cung Huế – Trải nghiệm di sản sống; khám phá hệ thống thủy đạo Kinh thành và các tuyến đường thủy nội địa.

Du lịch y tế – mũi nhọn mới của Huế

Với lợi thế hệ thống y tế chuyên sâu hàng đầu khu vực, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch y tế giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2035”. Mục tiêu xây dựng thương hiệu “Huế – Trung tâm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu và điểm đến du lịch y tế hàng đầu Việt Nam”.

Với định hướng đó, UBND TP Huế đã ban hành Quyết định số 3504/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch y tế trên địa bàn thành phố Huế giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2035”.

Mục tiêu đến 2027, Huế sẽ thu hút khoảng 600.000 lượt khách du lịch y tế nội địa (tăng khoảng 13% so với 2025), tổng thu 7.800 - 8.000 tỷ đồng; thu hút 5.500 - 6.000 lượt khách quốc tế với tổng thu khoảng 180 tỷ đồng. Thời gian lưu trú trung bình 3 - 4 ngày; xây dựng tối thiểu 3 - 5 gói sản phẩm du lịch y tế hoàn chỉnh.

Đến 2030, Huế thu hút khoảng 800.000 lượt khách nội địa, tổng thu khoảng 14.400 tỷ đồng; 8.000 - 10.000 lượt khách quốc tế, tổng thu khoảng 500 tỷ đồng. Thời gian lưu trú trung bình 5–7 ngày; hoàn thiện hệ sinh thái với tối thiểu 7–10 gói dịch vụ chuyên biệt.

Đoàn tàu du lịch “Phong Nha – Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới”, một trong những sản phẩm du lịch gia tăng trải nghiệm cho du khách. Ảnh Hoàng Lê.

Tầm nhìn đến 2035, Huế sẽ nâng số lượng khách du lịch y tế lên hơn 1,2 triệu lượt/năm; phát triển các sản phẩm chuyên sâu mang bản sắc Huế; áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, đưa Huế trở thành trung tâm du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe hàng đầu Việt Nam, cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

Theo đại diện Sở VH-TT&DL TP Huế, TP sở hữu hệ thống y tế hiện đại với thế mạnh về ghép tạng, tim mạch can thiệp, điều trị ung bướu chuyên sâu, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; nguồn khoáng nóng, dược liệu và hệ thống spa, chăm sóc sức khỏe đa dạng nên sản phẩm du lịch y tế sẽ được định hướng phát triển theo 4 nhóm sản phẩm chính gồm: Du lịch y tế gắn với Tây y; khám, điều trị và phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; trải nghiệm y học cung đình triều Nguyễn; và tắm khoáng và trị liệu (wellness).

Để thực hiện được định hướng này, Sở VH-TT&DL sẽ chủ trì, phối hợp cùng Sở Y tế TP Huế và các đơn vị liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách; đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất; xây dựng, đa dạng hóa sản phẩm; xúc tiến quảng bá thương hiệu; đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu (điều phối viên du lịch y tế, phiên dịch y khoa…).