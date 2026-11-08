Vụ xả súng gây sốc ở Ba Lan: 6 người chết giữa phố, 3 thi thể khác nằm trong nhà nghi phạm

Vụ xả súng giữa quảng trường trung tâm thành phố Krakow khiến 6 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Cảnh sát bắt giữ nghi phạm 24 tuổi, trong khi lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 thi thể tại nhà riêng của người này.

Một tay súng người Ba Lan, được cho là chịu ảnh hưởng của tư tưởng cực hữu, đã sát hại 6 người tại quảng trường chính ở thành phố Krakow, miền Nam nước này, trước khi bị cảnh sát nổ súng khống chế và bắt giữ. Giới chức cho biết thêm 3 thi thể khác được phát hiện tại nhà riêng của nghi phạm.

Cảnh tượng máu và thi thể nằm rải rác giữa khu trung tâm lịch sử của một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Ba Lan đã khiến cả nước bàng hoàng. Từ lâu, Ba Lan vẫn được xem là quốc gia an toàn hơn so với các nước láng giềng Tây Âu từng xảy ra những vụ tấn công tương tự.

Vụ xả súng hàng loạt với quy mô chưa từng có này càng làm gia tăng tâm lý bất an trong xã hội, sau hàng loạt vụ đâm dao tại trường học hồi tháng 10. Giới chức Ba Lan cho rằng những vụ việc đó có liên quan đến nội dung bạo lực và cực đoan trên mạng.

“Những dấu hiệu hiện có đều cho thấy tay súng chịu ảnh hưởng của tư tưởng cực hữu. Đây cũng sẽ là một nội dung được điều tra”, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Marcin Kierwinski nói trong cuộc họp báo.

“Các sĩ quan cảnh sát đang có mặt tại hiện trường, cùng với các đặc vụ của Cơ quan An ninh Nội địa. Họ cũng đang làm việc tại nhà riêng của người này”.

Giới chức Ba Lan xác nhận 4 phụ nữ và 2 nam giới thiệt mạng trong vụ tấn công tại trung tâm thành phố. Ngoài ra, 17 người khác bị thương, trong đó có 2 cảnh sát và chính nghi phạm.

Cảnh sát cho biết một trong những nạn nhân đã được xác định danh tính là công dân Anh.

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ba Lan cho hay 5 công dân nước ngoài bị thương trong vụ xả súng đến từ Áo, Đức, Bồ Đào Nha, Nga và Anh.

Ngay sau nửa đêm theo giờ địa phương, người phát ngôn Văn phòng tỉnh Małopolskie – khu vực hành chính ở miền Nam Ba Lan, nơi có thành phố Krakow – nói với Reuters rằng 2 cảnh sát bị thương đang trong tình trạng ổn định sau khi trải qua phẫu thuật. Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan cũng kêu gọi người dân hiến máu để hỗ trợ một trong những sĩ quan bị thương.

Người phát ngôn này cho biết nghi phạm đang ở trong tình trạng “ổn định nhưng rất nguy kịch” sau nhiều ca phẫu thuật. Các đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy người này ngã xuống đất trong cuộc đấu súng ở cự ly gần với cảnh sát, khi các sĩ quan sử dụng súng ngắn để khống chế.

Xe cảnh sát phong tỏa một con phố tại hiện trường vụ nổ súng gần quảng trường chợ chính ở Krakow, Ba Lan, ngày 7/11. Ảnh: Reuters.

Phát hiện thêm thi thể tại nhà riêng của nghi phạm

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết thi thể của 2 phụ nữ và 1 nam giới được tìm thấy tại nhà riêng của nghi phạm ở Ostrowiec Swietokrzyski, thành phố nằm cách Krakow chưa đầy 200 km về phía Bắc.

“Có nhiều dấu hiệu cho thấy những người này là thành viên trong gia đình ruột thịt của nghi phạm”, ông Tusk phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp.

Theo Thủ tướng Ba Lan, lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để quan sát bên trong ngôi nhà do lo ngại các nguy cơ mất an toàn.

“Chúng tôi biết rằng có thể có một lượng lớn vũ khí bên trong ngôi nhà”, ông nói.

Truyền thông địa phương tại Ostrowiec Swietokrzyski đưa tin cư dân trong tòa nhà nơi nghi phạm sinh sống đã được sơ tán. Lực lượng chống khủng bố sau đó tiến vào bên trong để kiểm tra.

Cùng xuất hiện với Thủ tướng Tusk, ông Tomasz Siemoniak, Bộ trưởng phụ trách điều phối các cơ quan đặc nhiệm, cho biết Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan (ABW) và Cơ quan Phản gián quân sự (SKW) đang hỗ trợ điều tra vụ việc.

Nghi phạm mặc trang phục kiểu quân đội, sử dụng súng trường AR-15

Bà Katarzyna Cislo, người phát ngôn cảnh sát địa phương, cho biết: “Tay súng mặc trang phục giống quân phục và sử dụng vũ khí quân sự. Nhiều loại vũ khí và đạn dược cũng được tìm thấy trong phương tiện của người này”.

Ông Andrzej Fijolek, người phát ngôn cảnh sát, nói với kênh truyền hình tư nhân TVN 24 rằng nghi phạm sử dụng một khẩu súng trường AR-15 và có giấy phép sở hữu súng.

Theo cảnh sát, nghi phạm là công dân Ba Lan, 24 tuổi. “Người duy nhất hiện được xác định là thủ phạm của vụ việc đang bị cảnh sát tạm giữ”, lực lượng này viết trên mạng xã hội X. Cảnh sát chưa đề cập đến động cơ gây án.

Cảnh sát cho biết họ bắt đầu nhận được tin báo vào khoảng 15 giờ (14 giờ GMT), thông tin về một người nổ súng từ ô tô và bắn ngẫu nhiên vào những người có mặt tại quảng trường ở Krakow – thành phố lớn thứ hai Ba Lan và là điểm đến du lịch nổi tiếng.

Những đoạn video chưa được xác minh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân hoảng loạn bỏ chạy khi tiếng súng vang lên, xen lẫn tiếng còi hụ của xe cảnh sát.

Một số hình ảnh khác ghi lại cảnh hai người nằm trên nền đá loang máu, trong khi những người xung quanh tìm cách hô hấp nhân tạo để cứu họ. Một người thứ ba nằm bất động gần đó.

“Tôi nhìn thấy những phát súng được bắn ra từ cửa sổ phía người lái, khói cũng bốc lên. Tôi chạy đến đồn cảnh sát ở quảng trường chính. Khi lao vào bên trong, tôi thấy nơi đó chật kín người đang nằm sát xuống sàn để ẩn nấp”, một nhân chứng tên Konrad kể với trang tin Interia.

Một người đàn ông 67 tuổi tên Julek nói với Reuters rằng ông nhìn thấy một chiếc ô tô màu tối bất ngờ xuất hiện. Người lái xe sau đó bắt đầu nổ súng vào một nhóm người rồi phóng đi.

“Nếu chúng tôi đến đó sớm hơn hai phút, có lẽ chúng tôi cũng đã trúng đạn”, ông nói.

Những video chưa được xác minh trên mạng xã hội ghi lại cảnh nổ súng tại Quảng trường Chợ Chính (Main Market Square), trong khi các cỗ xe ngựa kéo truyền thống – phương tiện thu hút đông đảo khách du lịch – vẫn đang di chuyển hoặc đỗ gần đó.

Một người đàn ông được nhìn thấy tìm chỗ ẩn nấp bên trong một nhà hàng. Xung quanh quảng trường rộng lớn và cổ kính này có rất nhiều nhà hàng, quán cà phê.

Ba Lan để quốc tang tưởng niệm các nạn nhân

Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski ca ngợi sự dũng cảm của các sĩ quan đã khống chế nghi phạm.

“Cảnh sát đã ngăn chặn một vụ thảm sát có thể còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều”, ông nói. “Họ nổ súng vào kẻ tấn công chỉ 3 phút sau khi nhận được tin báo”.

Người phát ngôn của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết ông sẽ tuyên bố quốc tang trong hai ngày 8 và 9/11.

“Trái tim tôi hướng về các nạn nhân, những người bị thương và gia đình của họ”, ông Nawrocki viết trên mạng xã hội X.

Nhiều lãnh đạo và quan chức trên khắp châu Âu đã bày tỏ sự bàng hoàng, đồng thời gửi lời chia buồn tới Ba Lan.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi vụ xả súng là “đáng kinh hoàng”.

“Thay mặt người dân Ukraine và với tư cách cá nhân, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và những người thân yêu của các nạn nhân”, ông viết trên X.

Trong khi đó, bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), gọi đây là “một thảm kịch mà tác động sẽ được cảm nhận vượt ra ngoài biên giới Ba Lan”.

Theo Reuters