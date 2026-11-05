Đà Nẵng cùng Foody xây dựng hệ sinh thái ẩm thực số, kết nối thị trường

UBND TP Đà Nẵng và Foody hợp tác giai đoạn 2027–2030 nhằm phát triển cơ sở dữ liệu ẩm thực, mở rộng mạng lưới kinh doanh, hỗ trợ chuyển đổi số và triển khai các chương trình kích cầu, quảng bá ẩm thực thành phố.

Ngày 5/11, tại Trung tâm Hành chính thành phố, UBND TP Đà Nẵng và Foody ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giai đoạn 2027–2030.

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất cùng phát triển hệ sinh thái ẩm thực số và cơ sở dữ liệu ẩm thực Đà Nẵng; kết nối, mở rộng mạng lưới cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; hỗ trợ chuyển đổi số và nâng cao năng lực kinh doanh cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp; xây dựng thương hiệu, quảng bá ẩm thực và phát triển cộng đồng; triển khai các chương trình kích cầu, kết nối thị trường và không gian trải nghiệm ẩm thực.

Các hoạt động hợp tác cũng hướng tới tổ chức lễ hội, sự kiện ẩm thực, triển khai chương trình kích cầu, kết nối thị trường và tích hợp quảng bá ẩm thực vào hoạt động du lịch. Hai bên dự kiến chia sẻ dữ liệu, thông tin thị trường để đánh giá hiệu quả triển khai.

Trước đó, Đà Nẵng và Foody đã phối hợp triển khai Bản đồ ẩm thực số tại địa chỉ Danangfoodmap.vn, giúp người dân và du khách tìm kiếm các địa điểm ăn uống, đồng thời kết nối khách du lịch với cơ sở kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết Đà Nẵng xác định ẩm thực là một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần nâng cao sức hấp dẫn điểm đến, đa dạng hóa trải nghiệm của du khách và thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch.

Cũng theo bà Anh Thi, thông qua hệ sinh thái công nghệ, nền tảng ShopeeFood và mạng lưới đối tác kinh doanh dịch vụ ăn uống, Foody đã đồng hành cùng Đà Nẵng quảng bá sự kiện, kết nối các cơ sở kinh doanh, thúc đẩy nhu cầu trải nghiệm và tiêu dùng ẩm thực tại TP trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tặng quà lưu niệm cho bà Nguyễn Hoài Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Foody. Ảnh XM.

Bà Nguyễn Hoài Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Foody cho rằng hợp tác hướng tới ứng dụng công nghệ và dữ liệu để kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các cơ sở kinh doanh ẩm thực theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.