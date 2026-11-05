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Phó thủ tướng: Không quy định bắt buộc người dân phải chuyển sang dùng xe thuần điện

Quỳnh An
Quỳnh An

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu khuyến khích người dân, doanh nghiệp chuyển sang phương tiện giao thông xanh, nhưng không quy định bắt buộc người dân phải chuyển sang dùng xe thuần điện.

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Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn gửi Bộ Xây dựng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp ngày 2/11 về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics.

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Không bắt buộc người dân chuyển sang xe thuần điện.

Bộ Xây dựng cũng được yêu cầu nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Các dự thảo cần được hoàn thiện, bảo đảm không trùng lặp với nội dung về Chiến lược phát triển ngành logistics và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/11.

Đáng chú ý, Phó thủ tướng lưu ý các chương trình cần thể hiện rõ những giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp được quyền chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và điều kiện hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, không quy định bắt buộc (hoặc được hiểu là quy định về lộ trình bắt buộc) chủ phương tiện, người dân, doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng phương tiện thuần điện, phương tiện giao thông xanh, nhất là đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

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