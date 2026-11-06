Chân dung tân Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương Nguyễn Trung Cấp

BS Nguyễn Trung Cấp, người có nhiều năm gắn bó với lĩnh vực hồi sức cấp cứu và điều trị bệnh truyền nhiễm nặng, vừa được Bộ Y tế bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ngày 6/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ đã trao quyết định bổ nhiệm BSCKII Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, giữ chức Giám đốc Bệnh viện, kể từ ngày 1/12/2026.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ đã trao quyết định cho BSCKII Nguyễn Trung Cấp. Ảnh: Minh Thanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ giao nhiệm vụ: “Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương không chỉ có nhiệm vụ điều trị các bệnh truyền nhiễm mà còn phải tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh y tế quốc gia, chủ động trước nguy cơ dịch bệnh mới nổi, tái nổi và các tình huống y tế khẩn cấp”.

Thứ trưởng yêu cầu Bệnh viện làm chủ kỹ thuật chẩn đoán, hồi sức, điều trị bệnh truyền nhiễm nặng; chủ động ứng phó dịch bệnh, tăng cường nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật; đặc biệt chú trọng đổi mới quản trị, bảo đảm an toàn và phát triển bền vững.

Tân Giám đốc bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Minh Thanh.

Trên cương vị tân giám đốc, BSCKII Nguyễn Trung Cấp khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo củng cố năng lực chẩn đoán, hồi sức, điều trị bệnh truyền nhiễm và duy trì khả năng sẵn sàng ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, tiếp tục giữ vững vị thế tuyến đầu về truyền nhiễm và nhiệt đới của bệnh viện.

Cùng ngày, BSCKII Vũ Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc phụ trách kinh tế Bệnh viện.

Gần 20 năm gắn bó với bệnh viện truyền nhiễm

BSCKII Nguyễn Trung Cấp sinh năm 1970, quê Hưng Yên, tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội năm 1994. Năm 2003, ông hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu; năm 2019 hoàn thành chương trình Bác sĩ chuyên khoa II và được bổ nhiệm chức danh Bác sĩ cao cấp năm 2020.

Trước khi về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ông từng giữ chức Phó Trưởng khoa Nội và Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nông nghiệp.

Tháng 8/2006, ông chuyển về Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, khi đó là Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia. Năm 2008, ông được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu; năm 2018 giữ chức Trưởng khoa Cấp cứu. Tháng 7/2020, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện, sau đó đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Gần 20 năm công tác tại Bệnh viện, BS Nguyễn Trung Cấp có nhiều đóng góp trong hồi sức cấp cứu và điều trị người bệnh truyền nhiễm nặng, nguy kịch. Ông cùng đồng nghiệp tham gia phát triển các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu như lọc máu liên tục, thay huyết tương, oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể (ECMO), góp phần nâng cao năng lực điều trị các trường hợp bệnh nặng.

Ông tham gia phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, dịch tả, liên cầu lợn, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi. Trong đại dịch COVID-19, ông trực tiếp chống dịch tại Bệnh viện và hỗ trợ chuyên môn cho nhiều địa phương.

Năm 2020, ông được trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”. Ông có nhiều công trình công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế, tham gia đào tạo và hoạt động hội nghề nghiệp. Hiện ông là Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, một trong những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực truyền nhiễm.