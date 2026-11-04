Đến 2030, Đà Nẵng sẽ có 10.400 căn nhà ở cho thuê

Đây là mục tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 mà UBND TP Đà Nẵng đặt ra trong Đề án số 08/ĐA-UBND về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân.

Cung vẫn chưa đáp ứng được cầu

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Đề án số 08/ĐA-UBND về phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026–2030. Theo đó, Đà Nẵng đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 sẽ có khoảng 10.400 căn hộ, với tổng nhu cầu vốn dự kiến 11.568 tỷ đồng.

Đề án tập trung phát triển nhà ở xã hội (NOXH) cho thuê từ nhiều nguồn lực: vốn đầu tư công, Quỹ Nhà ở thành phố, tài chính công đoàn và vốn doanh nghiệp.

Theo Đề án, nhu cầu nhà ở cho thuê tại Đà Nẵng ngày càng tăng cao, nhất là đối với công nhân, người lao động, người nhập cư và các nhóm có thu nhập thấp. Tuy nhiên, nguồn cung hiện nay chủ yếu đến từ các khu nhà trọ tập trung và nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ do hộ gia đình, cá nhân tự đầu tư. Các dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Cụ thể, hiện toàn thành phố có khoảng 70.920 căn/phòng đang được khai thác, đáp ứng nhu cầu khoảng 159.640 người. Trong đó, NOXH cho thuê có 12.152 căn, đáp ứng khoảng 36.456 người; nhà ở cho thuê do người dân đầu tư có 58.768 căn/phòng, đáp ứng khoảng 123.184 người.

Theo tính toán, dân số Đà Nẵng năm 2025 hơn 2,85 triệu người và năm 2026 hơn 2,89 triệu người. Với tốc độ tăng dân số giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 1,7%/năm, dân số Đà Nẵng năm 2030 ước khoảng 3,1 triệu người, tăng khoảng 201.820 người so với năm 2026.

Đà Nẵng đề nghị các nhà đầu tư dự án NOXH mới dành tối thiểu 20% diện tích sàn nhà ở của toàn dự án để cho thuê. Ảnh XM.

Với mức tăng dân số này, Đà Nẵng ước khoảng 107.974 người thuộc nhóm dân số tăng thêm có khả năng hình thành nhu cầu nhà ở độc lập trong giai đoạn 2027 - 2030. Áp dụng tỷ lệ lựa chọn thuê NOXH 16,3% qua khảo sát thì nhu cầu nhà ở cho thuê phát sinh mới được xác định khoảng 8.800 căn hộ.

Chính vì vậy, Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phát triển nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 10.400 căn hộ để đáp ứng nhu cầu thuê, mua NOXH của người dân; đồng thời xác định tổng nhu cầu vốn khoảng 11.568 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công dự kiến 541,13 tỷ đồng để phát triển 1.091 căn; nguồn tài chính công đoàn 626,8 tỷ đồng để phát triển 735 căn; Quỹ Nhà ở thành phố dự kiến 4.660 tỷ đồng để phát triển 3.050 căn; nguồn vốn doanh nghiệp khoảng 5.740 tỷ đồng để phát triển 5.524 căn.

Đâu là giải pháp?

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đà Nẵng xác định ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển NOXH, nhà ở cho thuê tại các khu vực có nhu cầu lớn, gắn với quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và hệ thống giao thông công cộng.

Theo đó, Đà Nẵng phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất được xác định để đầu tư xây dựng NOXH; ưu tiên vốn đầu tư công cho các dự án cải tạo, nâng cấp, chuyển đổi công năng quỹ nhà hiện có sang NOXH cho thuê; bổ sung nguồn lực cho Quỹ Nhà ở thành phố; tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư…

Cụ thể, trước mắt nâng cấp nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 1 (200 căn); chung cư NOXH tại đường Trương Vĩnh Ký (208 căn); chuyển đổi công năng khu ký túc xá tập trung phía Tây và phía Tây mở rộng tại Khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh (683 căn).

Từ nguồn Quỹ Nhà ở, Đà Nẵng dự kiến triển khai các dự án: NOXH tại khu đất NOXH Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2 (650 căn); NOXH cho thuê gắn với Khu công nghiệp Chu Lai tại Khu đô thị sinh thái Vịnh An Hòa 1 (1.300 căn); NOXH thiết chế công đoàn Điện Nam – Điện Ngọc (1.100 căn)…

Bên cạnh việc xây mới, Đà Nẵng ưu tiên vốn đầu tư công cho các dự án cải tạo, nâng cấp, chuyển đổi công năng quỹ nhà hiện có sang NOXH cho thuê. Ảnh XM.

Bên cạnh đó, đối với định hướng tăng tỷ lệ NOXH dành cho thuê, cho thuê mua tại các dự án, Đà Nẵng đề nghị các nhà đầu tư dự án NOXH mới tại khu vực gần khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao và nơi có nhu cầu thuê nhà cao… dành tối thiểu 20% diện tích sàn nhà ở của toàn dự án để cho thuê.

Đà Nẵng cũng khuyến khích hộ gia đình, cá nhân cải tạo, nâng cấp khu nhà trọ tập trung, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ; hướng dẫn thực hiện các quy định về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, an toàn công trình và quản lý vận hành. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối cung – cầu và cập nhật dữ liệu nhà ở cho thuê cũng được đặt ra…

Để sớm hoàn thành mục tiêu, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực, chủ trì tổ chức thực hiện Đề án; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả, dự báo cung – cầu và tham mưu điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, danh mục dự án phù hợp thực tế. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan được phân công nhiệm vụ cụ thể về quy hoạch, quỹ đất, nguồn vốn, phát triển dự án và quản lý nhà ở cho thuê.