Chân dung PGS.TS được giao điều hành Bệnh viện Bạch Mai

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã giao PGS.TS Vũ Văn Giáp (Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phụ trách chuyên môn) đảm nhiệm công việc điều hành bệnh viện trong thời gian chờ bổ nhiệm giám đốc mới.

PGS.TS Vũ Văn Giáp giới thiệu về robot phẫu thuật hiện đại nhất được BV Bạch Mai đưa về. Ảnh: Thanh Hằng.

Chiều 6/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ký quyết định về việc giao phụ trách, điều hành Bệnh viện Bạch Mai đối với PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện.

Theo quyết định, ông Vũ Văn Giáp được giao phụ trách, điều hành Bệnh viện Bạch Mai cho đến khi Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm Giám đốc bệnh viện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Việc giao nhiệm vụ này được thực hiện sau khi PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế ngày 30/10/2026. Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Cơ diễn ra ngày 4/11.

PGS.TS Vũ Văn Giáp sinh năm 1977, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Hô hấp, có nhiều kinh nghiệm về bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản và các bệnh lý hô hấp mạn tính.

Ông đã có gần 25 năm công tác trong lĩnh vực y tế, trong đó phần lớn thời gian gắn bó với Bệnh viện Bạch Mai và Trường Đại học Y Hà Nội.

PGS.TS Vũ Văn Giáp tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Thái Nguyên năm 2001; hoàn thành chương trình thạc sĩ Nội khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội năm 2005.

Năm 2010, ông là thực tập sinh khoa học tại Trung tâm Viện - Trường Nancy (Pháp).

Năm 2013, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Nội hô hấp tại Trường Đại học Y Hà Nội và được phong hàm Phó Giáo sư năm 2016.

PGS.TS Vũ Văn Giáp, Phó Giám đốc BV Bạch Mai, giới thiệu về ứng dụng AI trong KCB. Ảnh: Thế Anh.

Quá trình công tác của PGS.TS Vũ Văn Giáp gắn liền với chuyên ngành hô hấp. Giai đoạn 2002-2005, ông là bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội. Từ năm 2005 đến 2017, ông công tác tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời tham gia giảng dạy tại Bộ môn Nội tổng hợp Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ năm 2017 đến 2022, ông giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai. Năm 2019, ông được giao phụ trách Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến của bệnh viện.

Tháng 1/2023, Bộ Y tế bổ nhiệm PGS.TS Vũ Văn Giáp làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, phụ trách chuyên môn.

Thời điểm đó, ông đồng thời là Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp và giảng viên cao cấp Bộ môn Nội, Trường Đại học Y Hà Nội.

Sau khi Bệnh viện Bạch Mai thành lập Viện Đào tạo và Nghiên cứu Y Dược Bạch Mai vào tháng 12/2023, PGS.TS Vũ Văn Giáp đảm nhiệm cương vị Viện trưởng. Đây là đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, thử nghiệm lâm sàng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y dược.

Ngoài công tác quản lý bệnh viện, PGS.TS Vũ Văn Giáp còn là Chủ tịch Hội đồng trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, giảng viên cao cấp Bộ môn Nội tổng hợp, Trường Đại học Y Hà Nội và Tổng thư ký Hội Hô hấp Việt Nam.

Trong hoạt động chuyên môn, thế mạnh của PGS.TS Vũ Văn Giáp là Nội khoa, đặc biệt chuyên ngành Hô hấp và các bệnh lý mạn tính không lây.

Ông tham gia nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ y học vào thực hành lâm sàng, đồng thời tham gia xây dựng các hướng dẫn chuyên môn trong lĩnh vực hô hấp. Ông có nhiều công trình nghiên cứu về bệnh hô hấp, COPD, phơi nhiễm khói thuốc thụ động ở phụ nữ mang thai và trẻ em.

Ở vai trò quản lý, ông tham gia hoạch định các định hướng phát triển của Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có phát triển chuyên môn sâu, chuyển đổi số, quản trị bệnh viện dựa trên dữ liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ và lấy người bệnh làm trung tâm.

Gần đây, trong các hoạt động đối ngoại và hợp tác của Bệnh viện Bạch Mai, ông cũng tham gia thúc đẩy hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản trị bệnh viện.

Tháng 9/2026, ông được Đại học Sydney (Australia) bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư danh dự.

Với việc được giao phụ trách, điều hành Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Vũ Văn Giáp đảm nhận nhiệm vụ quản lý một trong những bệnh viện tuyến cuối lớn nhất cả nước.