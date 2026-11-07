EU và 12 nước kiến nghị gì về dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi?

EU và đại diện 12 nước đề nghị Việt Nam làm rõ quy định đăng ký sản phẩm, kiểm tra thực phẩm nhập khẩu và thủ tục hồ sơ trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi. Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện dự thảo.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trần Minh.

Chiều 6/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì cuộc họp với Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam và đại diện Đại sứ quán 12 nước để trao đổi về dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Tại cuộc họp, đại diện EU và các đại sứ quán nêu 9 kiến nghị, tập trung vào một số quy định liên quan đến đăng ký, nhập khẩu và lưu thông sản phẩm thực phẩm.

Các trao đổi hướng tới mục tiêu hoàn thiện khung pháp lý về an toàn thực phẩm, đồng thời bảo đảm quy định rõ ràng, khả thi đối với cơ quan quản lý và doanh nghiệp.

Làm rõ quy định đăng ký, kiểm tra sản phẩm

Một nội dung được các đại diện quan tâm là yêu cầu đăng ký lại hoặc thực hiện thủ tục mới đối với sản phẩm đã được cấp phép và đang lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.

Các ý kiến đề nghị làm rõ trường hợp phải đăng ký lại, phạm vi áp dụng và cách xử lý đối với sản phẩm đã đáp ứng quy định hiện hành, qua đó giúp doanh nghiệp chủ động thực hiện.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, các đại diện đề nghị cân nhắc cách thức và mức độ kiểm tra, nhất là khả năng kéo dài thời gian thông quan nếu yêu cầu kiểm tra được áp dụng rộng hoặc chưa phân định theo mức độ rủi ro.

Kiểm soát an toàn thực phẩm là yêu cầu cần thiết, song quy trình cũng cần hợp lý để hạn chế nguy cơ ùn tắc tại cửa khẩu, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và lưu thông hàng hóa.

Các đại biểu góp ý. Ảnh: Trần Minh.

Các ý kiến cũng đề cập việc xác định sản phẩm thuộc diện phải đăng ký. Tiêu chí cần cụ thể, dễ hiểu và thống nhất để doanh nghiệp xác định đúng nghĩa vụ, đồng thời giúp cơ quan thực thi thuận lợi khi áp dụng.

Về quy trình xem xét hồ sơ tại văn bản hướng dẫn, đại diện các nước lưu ý việc bổ sung nhiều bước thẩm định hoặc yêu cầu thêm tài liệu, trong đó có thông tin kinh doanh cần bảo mật, có thể kéo dài thời gian xử lý. Do đó, cần rà soát để hồ sơ tập trung vào những thông tin thực sự cần thiết cho việc đánh giá nguy cơ và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các đại diện đồng thời đề nghị dự thảo tham chiếu tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế và thực tiễn thực hiện cam kết của Việt Nam trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong đó có yêu cầu minh bạch, thông báo các quy định liên quan đến thương mại.

Hoàn thiện chính sách trên cơ sở quản lý theo nguy cơ

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết dự thảo luật tập trung vào 4 định hướng lớn: Quản lý an toàn thực phẩm dựa trên phân tích nguy cơ và kiểm soát xuyên suốt chuỗi cung ứng; chuyển từ tiền kiểm sang tăng cường hậu kiểm; đẩy mạnh số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm có khả năng kết nối, liên thông; hoàn thiện quản lý thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh: Trần Minh.

Theo Thứ trưởng, trong quá trình xây dựng dự thảo, Ban soạn thảo đã tổ chức gần 70 cuộc họp, tiếp nhận và xem xét hơn 100 ý kiến góp ý. Ý kiến từ tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và các bên liên quan tiếp tục là cơ sở để rà soát, hoàn thiện quy định.

Ông Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, đã trình bày, làm rõ những nội dung được đại diện EU và 12 nước quan tâm. Đại diện các cơ quan ngoại giao ghi nhận phần trao đổi, đồng thời đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện một số nội dung trong quá trình xây dựng văn bản.

Ông Chu Quốc Thịnh làm rõ các nội dung. Ảnh: Trần Minh.

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh việc sửa đổi luật nhằm khắc phục bất cập trong thực tiễn, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Quá trình xây dựng luật cũng cần tính đến yêu cầu tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, phù hợp với thông lệ và cam kết quốc tế của Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý đến ngày 9/11 để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo trước khi báo cáo Quốc hội khóa XVI vào ngày 11/11/2026.

Những trao đổi tại cuộc họp cho thấy yêu cầu đặt ra không chỉ là tăng cường công cụ quản lý, mà còn phải thiết kế quy định minh bạch, khả thi và tương xứng với mức độ rủi ro. Đây là cơ sở để vừa bảo vệ sức khỏe cộng đồng, vừa bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh được thực hiện ổn định, đúng quy định.