Buộc thôi việc Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Theo quyết định, ông Trần Văn Thuấn bị buộc thôi việc do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị Ban Bí thư thi hành kỷ luật Đảng.

Thời điểm thi hành kỷ luật kể từ ngày Quyết định số 392 ngày 22/9 của Ban Bí thư có hiệu lực.

Trước đó, ngày 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy ông Trần Văn Thuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế (nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện K) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông Thuấn cũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Thuấn.

Ông Trần Văn Thuấn. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, ngày 2/9, ông Trần Văn Thuấn bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 Bộ Công an) khởi tố, tạm giam về tội Nhận hối lộ.

Quyết định tố tụng này được thực hiện trong quá trình Cục Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Sau đó, ông Trần Văn Thuấn bị tạm đình chỉ công tác Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo dữ liệu đấu thầu được VietTimes thống kê Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ tham gia 276 gói thầu và trúng 246 gói, với tổng giá trị khoảng 6.000 tỷ đồng, tính cả các gói liên danh. Doanh nghiệp này chủ yếu cung cấp, bảo trì và sửa chữa các hệ thống thiết bị y tế chuyên sâu như máy gia tốc xạ trị, dao mổ xạ phẫu Gamma Knife, hệ thống Cyclotron, thiết bị y học hạt nhân và nguồn phóng xạ. Tại Bệnh viện K, từ năm 2023 đến nay, Việt Mỹ 9 lần trúng các gói cung cấp hệ thống xạ trị, máy CT, SPECT/CT, nguồn phóng xạ và dịch vụ bảo dưỡng thiết bị. Nhiều gói chỉ có Việt Mỹ hoặc doanh nghiệp liên quan tham dự, trong khi giá trúng thầu phổ biến thấp hơn dự toán dưới 1%. Có hai gói được ký đúng bằng giá dự toán. Tháng 6/2026, Việt Mỹ trúng gói mua sắm hệ thống Cyclotron tại Bệnh viện Bãi Cháy với giá 199,8 tỷ đồng, thấp hơn dự toán 200 triệu đồng. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, doanh nghiệp này cũng trúng gói tương tự với giá 199,8 tỷ đồng, bằng đúng giá dự toán. Theo kết quả điều tra được công bố, ông Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ, lập và điều hành mạng lưới doanh nghiệp tại Việt Nam, Singapore và Hồng Kông. Nhóm doanh nghiệp này bị cáo buộc thực hiện việc mua bán lòng vòng, nâng giá thiết bị y tế, thuốc trước khi nhập khẩu vào Việt Nam rồi bán cho các cơ sở y tế với giá cao để thu lợi bất chính. Cơ quan điều tra cũng xác định nhóm doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị chính để khai báo không đúng, đưa các thiết bị khác vào Việt Nam dưới danh nghĩa thiết bị y tế đi kèm.