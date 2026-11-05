Công an thông tin vụ cháy trường THCS Kim Liên, một người tử vong

Công an TP Hà Nội thông tin vụ cháy xảy ra tại Trường THCS Kim Liên, một người tử vong tại hiện trường.

Công an TP Hà Nội cho biết vào khoảng 12h18 cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo cháy tại Trường THCS Kim Liên (mới), số 1 Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, 7 xe chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ chiến sĩ cảnh sát có mặt tại hiện trường. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại khu nhà một tầng, bên trong có người mắc kẹt.

Khu vực nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Công an Hà Nội.

Lúc này, cảnh sát nhanh chóng triển khai phương tiện chuyên dụng, tiếp cận khu vực cháy để tìm kiếm người bị nạn, đồng thời khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các công trình lân cận. Lực lượng chức năng cũng tổ chức sơ tán học sinh đang học tại các khối nhà đến khu vực an toàn.

Đến 12h40 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Đến 13h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng cảnh sát phát hiện một người tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, Công an TP Hà Nội chỉ đạo các lực lượng chức năng xác minh danh tính nạn nhân, điều tra nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định pháp luật.