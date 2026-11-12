Vietjet và Vietnam Airlines đang nắm giữ bao nhiêu máy bay?

Trong tổng số 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, Vietjet và Vietnam Airlines chiếm tới 77%. Tuy nhiên, khoảng cách về quy mô đội bay giữa hai hãng lớn nhất thị trường hiện ra sao?

Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 15/10/2026, cả nước có 261 máy bay đăng ký quốc tịch Việt Nam, tăng 26 chiếc so với năm 2025.

Trong đó, Vietjet có 107 máy bay, gồm 16 chiếc Airbus A320, 83 chiếc Airbus A321 và 8 chiếc Airbus A330. Vietnam Airlines có 94 máy bay, gồm 4 chiếc Airbus A320, 59 chiếc Airbus A321, 14 chiếc Airbus A350 và 17 chiếc Boeing 787.

Như vậy, tổng số máy bay của Vietjet và Vietnam Airlines sở hữu chiếm 77% tổng số máy bay mang quốc tịch Việt Nam. Con số trên không quá gây bất ngờ vì hai hãng bay đang chiếm tỷ trọng lớn thị phần bay nội địa ở nước ta.

Trong báo cáo phân tích hồi tháng 6, Chứng khoán FPT (FPTS) cho biết hãng hàng không quốc gia Việt Nam (tính cả Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) chiếm 51% thị phần nội địa, giảm khá mạnh so với mốc 61% của năm 2016.

Trong khi đó, thị phần của VietJet tăng từ 41% (2016) lên 44% (2025) nhờ tập trung khai thác phân khúc giá rẻ, cung cấp dịch vụ vận chuyển với mức giá rẻ hơn đáng kể so với Vietnam Airlines.

Nguồn: FPTS.

Vietjet và Vietnam Airlines đang kinh doanh ra sao?

Về tình hình kinh doanh trong quý III/2026, Vietnam Airlines ghi nhận 39.078 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 29% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 319 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ.

Theo doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh chịu tác động bất lợi từ biến động giá nhiên liệu, chủ yếu do những diễn biến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp ghi nhận 114.264 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 29% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế giảm 42% xuống 4.171 tỷ đồng do quý II doanh nghiệp lỗ hơn 600 tỷ đồng.

Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 138.899 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, lãi sau thuế 22 tỷ đồng. Như vậy, công ty vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra chỉ sau ba quý.

Sở dĩ doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận thấp do giá nhiên liệu neo cao. Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào hồi tháng 6, lãnh đạo hãng hàng không cho biết từ tháng 3, xung đột Trung Đông nổ ra khiến giá nhiên liệu tăng phi mã, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Vietnam Airlines.

“Công ty đặt mục tiêu lãi sau thuế chỉ 22 tỷ đồng trong năm 2026, dựa trên cơ sở giá nhiên liệu nửa cuối năm khoảng 120 USD/thùng", lãnh đạo Vietnam Airlines nhấn mạnh.

Việc năm 2026 gặp biến cố từ xung đột Trung Đông cũng khiến quá trình xoá lỗ luỹ kế của Vietnam Airlines kéo dài hơn dự tính. Tính đến cuối quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ luỹ kế hơn 23.263 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, lãnh đạo Vietnam Airlines cho biết dự kiến xóa lỗ lũy kế vào năm 2030 – 2032 và sau đó đơn vị sẽ cân đối để có thể chia cổ tức cho cổ đông.

Trong khi đó, trong quý III/2026, CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 22.849 tỷ đồng tăng 34%, lợi nhuận sau thuế 348 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ.

Theo doanh nghiệp, tương tự các hãng hàng không khác trong khu vực và trên thế giới, Vietjet tiếp tục chịu tác động của biến động địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông làm giá nhiên liệu bay duy trì ở mức cao trong kỳ.

Mặc dù vậy, công ty vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu nhờ mở rộng mạng lưới bay, gia tăng sản lượng vận chuyển và tiếp tục triển khai các giải pháp thương mại và tài chính đối với đội tàu bay nhằm tối ưu hiệu quả khai thác và tăng cường huy động nguồn vốn PDP (tài trợ thanh toán trước khi giao hàng) để mở rộng đội tàu bay, phục vụ hoạt động kinh doanh.

Vietjet cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và triển khai các giải pháp quản trị, thương mại và tài chính phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới khi giá nhiên liệu bay đã có cải thiện so với giai đoạn trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu hợp nhất Vietjet đạt 74.385 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.721 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 86% và 82% kế hoạch năm.